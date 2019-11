Champions League pallavolo femminile, bene Novara, straordinaria Scandicci.

Possiamo così sintetizzare la magica serata di ieri in Champions League pallavolo femminile, in particolare un applauso va fatto a Scandicci che e’ riuscita a vincere in trasferta al tie-break contro il VakifBank Istanbul 2-3 ( 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15).

Confermati certamente i segnali di ripresa che si erano gia’ visti in campionato con la vittoria nel derby toscano per 3-0 contro Firenze, l’ottimo momento e’ stato confermato dalla grande prova in Champions League pallavolo femminile, aver vinto a Istanbul dara’ modo alle ragazze di coach Marco Mencarelli di ottonere una grande iniezione di fiducia per continuare il percorso nel girone preliminare di Champions e per risalire la china in campionato.

Da ricordare nella partita di ieri i 15 punti di Bricio che ha giocato molto bene in attacco.

Era attesa dall’esordio in Champions League pallavolo femminile anche Novara, la detentrice della Coppa.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno superato in casa le ucraine del Khimik Yuzhny per 3-0 ( 25-17, 25-10, 25-7), una partita letteralmente dominata, nota davvero positiva la prestazione di Brakocevic che dopo l’infortunio sta tornando ai suoi livelli, 20 i punti per lei ieri. Mvp della serata Stefania Sansonna.

Troppo alto il divario in campo tra le due formazioni, Novara con agilità supera questo primo ostacolo nel percorso del girone preliminare di Champions League pallavolo femminile.