Champions League pallavolo femminile, domani debutto di Scandicci in Turchia

Champions League pallavolo femminile, domani mercoledì 20 Novembre debutto di Scandicci in Turchia.

Inizia l’avventura in Europa per le ragazze di Marco Mencarelli chiamate a una trasferta in Turchia. Le avversarie le giocatrici del VakifBank ISTANBUL di Guidetti.

La partita e’ in programma alle 18 ora turca, in Italia le 16.

Le toscane sono state inserite nel Pool B insieme a VakifBank Istanbul, Lokomotiv Kaliningrad Region e Nova KBM Branik Maribor.

Passeranno ai quarti le prime in classifica dei cinque gironi piu’ le tre migliori seconde.

Quarti di finale e semifinali prevedono gare di andata e ritorno, finale in gara secca.

Esordio difficile per Scandicci in questa Champions League pallavolo femminile, vincere in trasferta non e’ mai facile, il coefficiente di difficolta’ sale se si parla di una squadra come il VakifBank Istanbul.

Sfida incrociata tra ex, attualmente a Scandicci gioca Lonneke Sloetjes mentre nella squadra turca e’ approdata la svedese Isabelle Haak.

Inizio non semplice di stagione per Scandicci che ha incontrato alti e bassi, importante pero’ arrivare a questa sfida dopo il convincente 3-0 ottenuto in campionato nel derby casalingo contro Firenze.

Partire col piede giusto sarebbe fondamentale in questa Champions League pallavolo femminile , le ragazze di coach Marco Mencarelli vogliono provare a migliorare il percorso in Europa dello scorso anno.