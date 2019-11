Champions League pallavolo femminile, Mencarelli carica la squadra in vista dell’appuntamento di questa sera in Champions League.

Scandicci infatti e’ pronta a debuttare di fronte al proprio pubblico nella nuova avventura europea 2019/20.

Il biglietto da visita per la squadra toscana e’ stato ottimo vista la vittoria molto importante al tie-break in trasferta ad Istanbul contro il VakifBank.

Dopo pochi giorni pero’ il crollo al Palaverde contro Conegliano, partita che a parte il primo set ha mostrato una Scandicci arrendevole e impotente di fronte alla forza delle pantere.

Mencarelli vuole tenere quanto di buono visto a Istanbul e nel primo set di domenica, il resto certamente e’ da cancellare , queste le sue parole alla vigilia della sfida di Champions contro il Kaliningrad : ” Il nostro girone sta risultando un girone di ottimo livello, io ho sempre apprezzato le squadre toste nel girone, la mentalità cresce nelle partite che contano. Anche questa formula di Champions League , che da’ tempo tra una gara di ripristinare le energie, mi ha dato sempre soddisfazione. Domani dobbiamo far vedere lo Scandicci che tolti il secondo e terzo set di Conegliano e’ una squadra che e’ andata sempre in crescendo e sta percorrendo un binario evolutivo che mi soddisfa. ”

Champions League pallavolo femminile, questa sera mercoledì 27 Novembre alle 20,30 Scandicci attende in casa il Kaliningrad per la seconda giornata del girone preliminare.

Giocheranno a Siena al PalaEstra le ragazze di coach Mencarelli, questa e’ infatti la sede per Scandicci delle partite di Champions League pallavolo femminile.