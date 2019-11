Pallavolo femminile, 11 vittorie su 11 partite per Conegliano, questo l’incredibile inizio di stagione per le pantere di coach Daniele Santarelli che soprattutto in campionato stanno letteralmente dominando.

Il big match del Palaverde stravinto domenica pomeriggio contro Scandicci ha dimostrato ancora una volta che fino a questo momento a dettare legge e’ Conegliano.

Un inizio di stagione condito dal primo trofeo conquistato, la Supercoppa Italiana contro le eterne rivali di Novara, e una striscia di successi che ha visto nove vittorie consecutive in regular season .

Inizio con vittoria pure nel cammino di Champions League anche se le ungheresi di Budapest, superate solo al tie-break, hanno dato non poco filo da torcere alle ragazze di coach Daniele Santerelli.

Un gruppo ben collaudato, sono state confermate molto delle pedine dello scorso anno, impreziosito dall’innesto di una stella assoluta del panorama pallavolistico mondiale, Paola Egonu che sembra essersi integrata benissimo nella nuova famiglia e che spesso ha messo la firma sulle vittorie delle pantere .

Inizia ora un momento importantissimo per Conegliano, la trasferta in Romania per la Champions League, il mondiale per club, e poi ci sara’ da confermare la leadership in campionato.

Si sa che la stagione e’ ancora lunga ma 11 vittorie in 11 partite fanno pensare davvero in grande.