Pallavolo femminile A1, Busto Arsizo vince a Perugia

Pallavolo femminile A1, Busto Arsizio vince a Perugia il match che completa il quadro della 5.a giornata di andata. Le farfalle si sono imposte per 1-3 ( 18-25, 17,25, 25-18, 13-25) ottenendo tre punti importanti che le consentono di trovarsi al quinto posto in classifica.

Ancora una sconfitta invece per le umbre che rimangono ultime a quota un punto.

Bella prova per Orro e compagne che hanno controllato bene la partita, dopo il terzo set vinto da Perugia che avrebbe potuto riaprire la partita c’e’ stata la grande reazione nel quarto parziale dominato dalle ragazze di Stefano Lavarini. Il terzo parziale caratterizzato da diversi errori delle farfalle e’ stato l’unico neo della serata.

A tabellino da ricordare i 20 punti di Lowe MVP della serata.

Poco tempo per riposare, e’ gia’ alle porte per le due squadre la 6.a giornata di andata, Busto Arsizio giocherà in casa contro Caserta mentre Perugia e’ attesa dalla trasferta di Bergamo.

Entrambe le partite sono in programma domenica 10 Novembre alle ore 17.00.

Queste le dichiarazioni di una delle protagoniste di Busto Arsizio Bonifacio, 15 punti e 7 muri per lei : ” Ci tenevo a fare una bella partita, fare bene a muro e migliorare l’intesa con Orro , sono soddisfatta della mia prestazione. Come squadra abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma nel terzo set siamo andata in black out, commettendo tanti errori . Dobbiamo trovare continuità , perché quando riusciamo a esprimere il nostro gioco le avversarie vanno in grossa difficolta’ . ”