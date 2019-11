Pallavolo femminile A1, i risultati della 7.a di andata hanno dato alcune indicazioni importanti.

In concomitanza alla finale di Supercoppa italiana che ha visto le pantere di Conegliano alzare al cielo la coppa, questo week end era caratterizzato anche dalle partite della 7.a di andata campionato pallavolo femminile A1.

Ricordando che in settimana Conegliano e Novara avevano anticipato il turno vincendo rispettivamente le trasferta di Cuneo e Caserta, le partite di questa 7.a di andata sono state aperte dall’anticipo di ieri sera sabato 16 Novembre tra Perugia e Brescia. Le umbre in casa hanno centrato una importante vittoria, la prima della stagione, per 3-0 ( 25-22, 25-23, 25-23).

Sconfitta in casa per Casalmaggiore al tie-break ( 26-28, 25-20, 22-25, 27-25, 10-15) contro una Monza che sembra stia lentamente tornando ai livelli dello scorso campionato. Seconda vittoria consecutiva per le brianzole che sono riuscite ad espugnare un campo molto difficile.

Bergamo perde in casa contro le farfalle di Busto Arsizio 1-3 ( 25-21, 22-25, 23-25, 18-25) mentre in chiave salvezza Filottrano trova tre punti d’oro nella vittoria casalinga contro Chieri per 3-0 ( 25-21, 25-22, 23-25, 25-23).

C’era grande attesa in questa 7.a di andata campionato pallavolo femminile A1 per il derby toscano tra Scandicci e Firenze. Scandicci in casa trova la prima vittoria piena da tre punti in questa stagione ottenendo un netto 3-0 (25-18, 25-17, 25-20) contro una Firenze che non ha mostrato quanto di buono fatto vedere in altre occasioni.

Vediamo la classifica completa al termine della 7.a di andata :

Conegliano 23, Novara 17, Busto Arsizio 16, Firenze 15, Casalmaggiore 13, Scandicci 12, Brescia 11, Chieri 10, Monza 9, Bergamo 7, Cuneo 6, Filottrano 5, Perugia 5, Caserta 4.