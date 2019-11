Pallavolo femminile A1, Perugia-Busto Arsizio completa la 5.a giornata di andata

Pallavolo femminile A1, domani sera giovedì 7 Novembre alle ore 20,30 si completerà il quadro della 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 con la sfida tra Perugia e Busto Arsizio.

Partita importante per entrambe le squadre, Perugia a un punto in classifica cerca la prima vittoria in campionato mentre le farfalle di Busto Arsizio cercano il riscatto dopo la sconfitta in Piemonte contro Novara.

Il nostro campionato sta riproponendo uno dei temi piu’ ricorrenti degli ultimi anni, l’eterna sfida tra Conegliano e Novara. Dopo un inizio non proprio brillante e con una situazione di emergenza per quanto riguarda gli infortuni , Novara ha trovato il giusto ritmo riuscendo ad inanellare una serie di vittorie importanti.

Ultima in ordine di tempo quella in trasferta contro Scandicci al tie-break, due punti d’oro che consentono alle piemontesi di rimanere a non troppa distanza in classifica dalle pantere, solo tre i punti di distacco.

Una sfida avvincente che vedra’ sabato 9 Novembre un altro capitolo importante, lo scontro diretto in Piemonte che in caso di vittoria da tre punti delle ragazze di coach Massimo Barbolini consentirebbe l’aggancio in classifica al primo posto.

Tornando alla partita tra Perugia e Busto Arsizio , le umbre cercano la prima vittoria in campionato dopo il primo punto conquistato nella sconfitta interna contro Filottrano. Una vittoria darebbe certamente entusiasmo a tutto l’ambiente e soprattutto punti importanti in classifica.