Pallavolo femminile , Conegliano attesa da una lunghissima trasferta

Pallavolo femminile , Conegliano e’ attesa da una lunghissima trasferta che porterà le pantere a giocarsi alcune importantissime partite.

La squadra di coach Daniele Santarelli affronterà infatti questo sabato 9 Novembre Novara in trasferta per la 6.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1, martedì’ 12 Novembre sempre in Piemonte Cuneo per la 7.a giornata di campionato e sabato 16 Novembre a Milano sempre Novara per la Supercoppa italiana .

La partenza per questa lunga trasferta e’ prevista dal Veneto venerdì pomeriggio, domenica 10 Novembre dopo il match di campionato giornata di riposo a Novara, lunedì dopo allenamento alla mattina partenza per Cuneo dove il martedì 12 Novembre si giocherà’ per la 7.a di andata .

A questo punto dopo il giorno di riposo a Cuneo e riprese di allenamenti in Piemonte, partenza per la Lombardia giovedì in serata per preparare l’importante appuntamento di sabato 16 Novembre alle 20,30 a Milano della Supercoppa italiana .

Una lunghissima trasferta quindi per le pantere che si preparano a vivere il primo vero momento cruciale della stagione.

Attesissimo il big match della 6.a di andata contro Novara che poi le pantere ritroveranno la settimana dopo per la conquista del primo trofeo della stagione.

In mezzo una partita insidiosa contro Cuneo, una di quelle sfide nelle quali e’ importantissimo non perdere punti per strada.