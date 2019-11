Powervolley Milano, il punto sul settore giovanile

Prosegue il lavoro dell’Allianz Powervolley Milano che si gode il turno di riposo della Superlega preparando al meglio il tour de force che attende la squadra di coach Piazza con due big match ravvicinati all’Allianz Cloud nel giro di tre giorni e precisamente il 17/11 contro Trento ed il 20/11 contro Modena.

Accanto alla prima squadra, non si ferma il percorso delle squadre del settore giovanile, che può vantare alcuni giovani talenti che hanno ricevuto la chiamata in azzurro.

Sono state diramate, infatti, le convocazioni per lo stage relativo alle qualificazioni Nazionali 2019 direttamente coordinato dal direttore tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco. Su 14 atleti della Regione Lombardia ben quattro fanno parte del settore giovanile di Milano: Luca Colombo e Gabriele Chiloiro (Powervolley Milano), Pietro Bonisoli e Mattia Cecchetto (Diavoli Rosa). I giovani atleti saranno impegnati in uno stage da lunedì 18 novembre a domenica 24 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Per quanto concerne le gare è andato in archivio il primo fine settimana del mese di novembre 2019. La seconda giornata della prima fase del campionato regionale U13 ha visto la Powervolley Milano conquistare una vittoria per 3-0 sulla Tagliabue Case Bresso (25-11; 25-13; 25-21).

“Buona partita dei ragazzi, bravi a prendere subito le distanze nel punteggio nei primi due set dove ho potuto far ruotare tutti i giocatori a disposizione – ha spiegato l’allenatore Gianluca Cavaglieri -. Unica nota negativa un calo di attenzione e qualche errore nel terzo ed ultimo set”. Prossimo impegno domenica 1 dicembre in casa contro il Gonzaga Milano Rossa.

Gli stessi atleti inoltre sono impegnati anche nel campionato Under 14 guidati sempre da coach Cavaglieri. I giovani atleti della Powervolley hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva battendo per 3-0 la Polisportiva Besanese (25-14;25-15;25-21).

“Sono molto contento della partita dei ragazzi, nel primo set siamo partiti un pò intimoriti, molto bene nella seconda metà di set, aggressivi in battuta e cinici in attacco – ha commentato Cavaglieri -. Nel terzo set siamo calati un po’ mentalmente con qualche errore di troppo. Sono in generale contento della prova dei ragazzi, siamo in crescita ed il lavoro in palestra paga”.

Domenica 17 novembre alle ore 21 impegno casalingo al Palazzetto di Segrate: avversario l’A.S.Merate.

