Prova del nove per Milano contro Ravenna

E’ di nuovo tempo di Superlega per l’Allianz Powervolley, domani in diretta Rai Sport alle ore 20.30, la formazione di coach Piazza scende in campo in trasferta contro Ravenna. Il posticipo tra milanesi e ravennati chiuderà così la terza giornata del campionato con Milano pronta a riprendere il rimo partita dopo 11 giorni dalla gara del 27 ottobre in casa contro Civitanova.

Con il bottino di 6 punti in tre gare (due vittorie ed una sconfitta), l’Allianz Powervolley si presenta al Pale de Andrè di Ravenna con la voglia di tornare al successo dopo il primo stop casalingo patito all’Allianz Cloud contro Civitanova. Una prova del nove per la squadra meneghina, dopo l’ottima gara di Perugia, l’importante successo contro Monza ed il confronto, seppur perso, lottato per buona parte della gara contro Civitanova. Le assenze dettate dagli stop di Piano ed Alletti privano certamente coach Piazza dei due centrali italiani costringono il tecnico meneghino a riorganizzare gli schemi tattici della sua formazione per poter schierare il miglior sestetto possibile. Nella gara contro Civitanova è stato lo schiacciatore francese Clevenot a giocare in diagonale con il centrale Kozamernik, con il giovanissimo classe 2000 Gironi a completare il reparto di banda con Petric; un esperimento tattico che sarà riproposto contro la Consar Ravenna per evidenti esigenze numeriche dettate dall’obbligo dei tre italiani in campo e dalla mancanza di altri centrali di ruolo. Al netto dell’aspetto tattico, che lo staff guidato da Roberto Piazza ha preparato minuziosamente in questi giorni, la squadra si presenta con la voglia di rivalsa maturata anche nello scorso campionato, quando l’esordio nella Superlega cominciò proprio a Ravenna con un passivo importante (3-0). Dall’altra parte della rete la giovane Consar di coach Bonitta venderà cara la pelle e dopo il successo esterno a Sora per 3-1 cercherà altri punti importati per il proprio campionato.

“La partita di Ravenna sarà una gara molto dura; sono una buona squadra e giocare in casa loro è sempre difficile”. Parole schiette e dirette di Trevor Clevenot che mettono in guardia i suoi compagni dall’avversario in quanto consapevole delle insidie che la gara può nascondere. “Il Pala de Andrè, prosegue, è un campo particolare, ma andremo lì con la voglia di tornare a Milano con il bottino pieno. Ravenna ha attaccanti molto fisici che sicuramente ci metteranno in difficoltà, ma abbiamo lavorato bene in settimana sui sistemi di gioco, complici anche le assenze che abbiamo, e siamo pronti per questa gara”.

Probabili formazioni

Consar Ravenna: Sitta- VernonEvns, Cortesia , Alonso, The Horst, Lavia, Kovacic (L). All. Bonitta

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli, Nimir, Kozamernik, Clevenot, Petric, Gironi, Pesaresi(L)): All. Piazza.

Arbitri: Cerra- Brancati. Terzo arbitro: Tundo.

( fonte comunicato stampa)