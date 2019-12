Champions League pallavolo femminile, bene le italiane che ieri sera hanno ottenuto due successi.

Si e’ giocata infatti la terza giornata del girone preliminare, Conegliano ha confermato il momento magico e ha vinto in Francia contro il Nantes 0-3 (22-25, 18-25, 22-25.).

Grande prova anche in questa occasione per le pantere che nelle prime tre partite hanno ottenuto tre vittorie balzando al primo posto del girone, questa infatti la situazione di classifica del gruppo D : Conegliano 8, Nantes 6, Vasas 1, Alba Blaj con Vasas e Alba Blaj con una partita in meno.

Importante successo anche per Novara che vince in Polonia contro il Lodz al tie-break ( 25-22, 15-25, 9-25, 25-19, 10-15) e ottiene due punti importantissimi, questa la classifica del gruppo C : Stoccarda 7, Novara 5, Lodz 5, Khimik 1.

Due successi quindi per le italiane in questa 3.a giornata del girone di Champions League pallavolo femminile, questa sera tocca a Scandicci che in casa alle 20,30 affronterà il NOVA KBM Branik .

Tornando alle partite di ieri , Conegliano ha dimostrato di attraversare un momento straordinario, impressionante il ritmo sostenuto dalle pantere che in questa stagione sembrano davvero attrezzate per vincere tutto.

Novara soffre ma alla fine vince e dimostra di avere carattere, serve ora una scia continua di risultati positivi per riacquisire fiducia e consapevolezza della propria forza.