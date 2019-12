L’Allianz Powervolley vuole il bis all’Allianz Cloud.

Si torna di nuovo in campo all’Allianz Cloud di Milano. Domani sera alle ore 18.00 nell’impianto di piazzale Stuparich, la Allianz Powervolley Milano per l’undicesima giornata di Superlega affronterà la sfida contro Piacenza. In palio tre punti importanti in vista delle ultime gare del girone di andata che si chiuderà il 22 dicembre. Dopo la prima vittoria ottenuta tra le mura di casa, la squadra di coach Piazza cerca un fondamentale bis per attaccare il treno delle quattro sorelle in testa alla classifica.

Il successo infrasettimanale contro Vibo Valentia ha, infatti, riportato la formazione meneghina al quinto posto a quota 16 punti con una partita in meno ed a – 5 da Trento che osserverà il turno di riposo come da calendario e che per questo con una vittoria da 3 punti di Milano il divario scenderebbe a – 2 e porterebbe Milano a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due gare contro Latina e Verona. Il tutto naturalmente dipende dal risultato di domani in una gara non del tutto scontata contro una compagine temibile quale è Piacenza. Guidata da un volto storico della pallavolo italiana come Andrea Gardini, la formazione emiliana può contare su giocatori di qualità giovani ed esperti, quale Alessandro Fei, l’opposto azzurro Nelli, Berger, Kooy ed i due centrali serbi Stankovic e Krsmanovic un mix di tecnica e potenza capace di mettere in difficoltà qualunque squadra. Milano è tuttavia consapevole della forza dell’avversario, ma altrettanto conscia di avere dalla sua parte le armi per mettere in crisi Piacenza ed uscire vittoriosa per la seconda volta consecutiva dall’AllianzCloud.

Il primo ad esserne consapevole ed a trasmetterlo ai suoi ragazzi è coach Piazza che commenta così la vigilia della gara: “Piacenza è una squadra che ha giocato tanti tie break, vincendoli. Hanno due centrali molto pericolosi e sono una squadra molto fisica. Dobbiamo essere preparati nell’affrontare la sfida difficile con la stessa calma che abbiamo avuto contro Vibo quando, al cambio campo del primo set che avevamo perso, ci siamo detti che la gara era ancora lunga e che avremmo avuto le nostre chance. Ora però tutte le sfide sono importanti, soprattutto perché stiamo giocando da più di un mese senza centrali. Sappiamo che stiamo facendo delle cose importanti

e non deve passare che è normale. I ragazzi mi stanno dando una disponibilità incredibile” A rendere interessante e ancor più speciale questa sfida ci penserà volley4all, il progetto sociale promosso da Allianz Powervolley e Fondazione UMANA MENTE. Le pause tra i set, infatti, saranno caratterizzate dall’esibizione di Tarek Ibrahim Fouad e Sara Greotti, campioni di Wheelchair dance, che proveranno ad emozionare con la loro danza capace di superare le barriere della disabilità.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli-Nimir, Kozamernik-Clevenot, Petric-Gironi, Pesaresi(L). All. Roberto Piazza.

Gas Sales Piacenza: Cavanna-Nelli,Stankovic-Krsmanovic, Berger-Kooy, Fanuli(L). All. Andrea Gardini.

Arbitri.: Santi – Zaussi. Terzo arbitro: Angelucci.

