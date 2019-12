Lube Civitanova-Al-Rayyan Sports: dove vedere semifinale Mondiale per Club oggi 7 dicembre

Questa sera alle 21 ora italiana (le 17 locali) Lube Civitanova-Al-Rayyan Sports si sfideranno al Ginasio Divino Braga di Betim (Brasile), per la seconda semifinale del Mondiale per Club di volley.

Lube Civitanova-Al-Rayyan Sports, presentazione del match

Sulla carta la squadra marchigiana del coach Ferdinando De Giorgi dovrebbe avere vita facile contro i qatarioti, almeno questo ha detto il Round Robin con le due formazioni che si sono incontrate alla prima giornata dove ha visto una schiacciante vittoria di Juantorena e compagni per 3-0 (25-16, 25-18, 25-13 i parziali), che si sono ripetuti poi nel secondo match contro i brasiliani del Sada Cruzeiro con un altro 3-0, mentre nel terzo ed ultimo incontro contro i russi dello Zenit Kazan, una volta vinto il primo set che ha dato l’aritmetica certezza del primo posto, la Lube con molte seconde linee in campo ha perso al tie break. Invece per l’Al-Rayyan Sports ci sono state tre sconfitte in altrettanti incontri che hanno dimostrato la netta inferiorità tecnica e fisica contro le sue avversarie.

Grande occasione dunque per i marchigiani per ottenere la qualificazione alla finale del Mondiale per Club, che sarebbe la terza consecutiva dopo quelle perse nel 2017 e 2018 rispettivamente contro lo Zenit Kazan e l’Itas Trentino; l’ideale per gli uomini di De Giorgi, sarebbe vincere questo match nel minor tempo possibile per risparmiare energie preziose che serviranno nella probabile finale di domenica contro la vincente della prima semifinale che disputeranno Sada Cruzeiro-Zenit Kazan giunte rispettivamente seconda e terza nel girone di qualificazione.

Gli uomini di maggior spessore tecnico come Juantorena, Leal, Bruninho e Simon in queste due giornate finali dovranno assolutamente giocare al 100% e fare la differenza per portare per la prima volta a Macerata il trofeo che purtroppo manca ancora nella bacheca del club, ma questa volta le possibilità ci sono veramente tutte visto questi primi tre incontri.

Lube Civitanova-Al-Rayyan Sports, diretta tv e streaming

La seconda semifinale del Mondiale per Club tra Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports (inizio alle 21 ora italiana) sarà visibile sia su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder) che su Sky Sport Arena HD (ch. 204), con collegamento a partire dalle ore 20.50; la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Stefano Locatelli con il commento tecnico del pallavolista Matteo Piano.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.