Mondiale per club pallavolo femminile, Conegliano e Novara vincono all’esordio

Mondiale per club pallavolo femminile, Novara e Conegliano vincono all’esordio.

Buona notizia per le due squadre italiane che hanno cominciato nel migliore dei modi la prestigiosa manifestazione.

Novara vince al tie-break contro il Tianjin Bohai ( 25-17, 25-15, 18-25, 15-25, 11-15) compiendo una grande rimonta. Le ragazze di coach Massimo Barbolini erano infatti sotto 2-0 e alla fine sono riuscite a ribaltare la situazione vincendo in cinque set.

Ottima prova tra le piemontesi per la capitana Cristina Chirichella autrice di 12 punti e per Jovana Brakocevic che firma 29 punti finali.

Successo all’esordio anche per le pantere di Conegliano che vincono 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21) contro le fortissime turche dell’Eczacibasi Istanbul.

Grande prova delle pantere che avanti due set a zero mantengono calma e lucidita’ dopo la vittoria del terzo parziale da parte delle turche e chiudono il match conquistando 25-21 il quarto set.

Buona notizia quindi per Novara e Conegliano vittoriose all’esordio del mondiale per club pallavolo femminile.

Soprattutto per Novara una buona iniezione di fiducia dopo un periodo delicato coinciso con le due sconfitte tra campionato e Champions League.

Continua invece la striscia positiva delle pantere che stanno avendo un inizio di stagione straordinario.

Conegliano in campo domani alle ore 13 , 00 contro Guandong Evergrande mentre Novara affrontera’ il 5 Dicembre alle ore 10,00 il VakifBank Istanbul.