Mondiale per club pallavolo femminile, Conegliano vince ancora , le pantere nella seconda uscita della competizione hanno infatti sconfitto il Guandong Evergrande 3-0 ( 25-16, 25-22, 25-21) riuscendo in questo modo a centrare l’obbiettivo della semifinale con un turno di anticipo.

Incredibile inizio di stagione da parte delle ragazze di coach Daniele Santarelli che con questa vittoria hanno raggiunto il quattordicesimo successo consecutivo su quattordici partite.

La semifinale sara’ in programma sabato 7 Dicembre alle ore 10 o alle ore 13 .

Ci sara’ tranquillita’ nell’affrontare l’ultima partita del girone in programma venerdi 6 Dicembre contro le brasiliane dell’Itambe Minas visto e considerato che il raggiungimento della semifinale e’ gia’ stata messa in cassaforte .

Nella partita contro le cinesi del Guandong Evergrande Paola Efgonu ha messo a segno 18 punti mentre le centrali De Kruijf e Folie rispettivamente 11 e 10.

Ottima prova anche per l’americana Hill autrice di 16 punti.

Un inizio di stagione entusiasmante per le pantere che stanno confermando di essere un top club di livello mondiale.

Nulla e’ ancora fatto ovviamente nel Mondiale per club pallavolo femminile nel quale le pantere possono puntare in alto, essere riuscite comunque gia’ a centrare la semifinale con un turno di anticipo non puo’ che essere un motivo di orgoglio per la squadra veneta che naturalmente vuole continuare la propria corsa.