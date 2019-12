Pallavolo femminile A1, i risultati di Santo Stefano hanno regalato verdetti importanti.

Il big match tanto atteso tra Conegliano e Busto Arsizio si e’ concluso con la schiacciante vittoria delle pantere che di fronte al proprio pubblico hanno vinto 3-0 ( 25-13, 25-12, 25-15).

Un successo travolgente da parte delle ragazze di Daniele Santarelli che hanno dimostrato ancora una volta di essere le piu’ forti.

Novara e Scandicci sembra si stiano lentamente riprendendo il ruolo di rivali di Conegliano nella lotta per il titolo che avevano rivestito a lungo la scorsa stagione.

Le piemontesi hanno vinto 0-3 ( 24-26, 16-25, 20-25) la trasferta a Bergamo mentre Scandicci ha trovato sempre fuori casa 3 punti contro una Filottrano che non era nella sua serata migliore, le toscane si sono imposte 0-3 ( 18-25, 21-25, 17-25) controllando la partita in maniera perentoria.

Brescia dopo una striscia negativa che durava da tante partite e’ tornata al successo in casa contro Chieri, vittoria al tie-break per le ragazze di coach Mazzola ( 12-25, 25-18, 24-26, 25-23, 15-9).

In fondo alla classifica si complica la situazione per Caserta e Perugia, le campane sono uscite sconfitte dalla trasferta contro Casalmaggiore 3-1 ( 22-25, 26-24, 25-21, 25-14) mentre con lo stesso risultato (25-13, 14-25, 25-16, 25-13) le umbre hanno perso fuori casa contro Cuneo.

Chiude il quadro di questa giornata di Santo Stefano la vittoria casalinga di Monza che supera Firenze 3-0 ( 25-17, 25-21, 25-21).

Questa la classifica completa al termine del girone di andata :

Conegliano 36, Busto Arsizio 30, Novara 26, Scandicci 25, Casalmaggiore 25, Monza 24, Firenze 18, Chieri 17, Bergamo 15, Cuneo 15, Filottrano 14, Brescia 13, Caserta 8, Perugia 7.