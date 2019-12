Pallavolo femminile A1, le farfalle di Busto volano sempre piu’ in alto

Pallavolo femminile A1, le farfalle di Busto Arsizio volano sempre piu’ in alto, la vittoria in trasferta di domenica scorsa contro Monza ha confermato il momento magico delle ragazze di Stefano Lavarini. L’ultimo turno e’ stata una sorta di prova del nove, c’era da verificare se la forza delle farfalle si sarebbe espressa anche in un test dall’elevato tasso di difficolta’.

Così e’ stato, Orro e compagne si sono imposte per 1-3 e rimangono staccate di soli tre punti in classifica dalla capolista Conegliano vittoriosa domenica in casa contro Chieri.

Comincia quindi la grande attesa per lo scontro diretto contro le pantere in programma al Palaverde il 26 Dicembre.

Prima di quell’appuntamento ci sara’ l’incontro casalingo contro Filottrano, le farfalle dovranno cercare i tre punti per arrivare al big match contro Conegliano mantenendo i pochi punti di distacco. Le ragazze di coach Daniele Santerelli saranno attese dall’impegnativa trasferta di Firenze, in caso di mancati tre punti da parte di De Gennaro e compagne e in concomitanza di un’eventuale successo per 3-0 o 3-1 contro Filottrano di Busto , si potrebbe puntare addirittura al sorpasso .

Al di la’ della posizione di classifica di una regular season ancora lunghissima, la cosa fondamentale e’ la presenza di Busto Arsizio nella fascia altissima di classifica, la squadra sta facendo una stagione straordinaria .