Pallavolo femminile A1, una Conegliano stellare travolge Busto Arsizio nel match di Santo Stefano andato in scena al Palaverde. C’era grande attesa per questa ultima giornata del girone di andata campionato pallavolo femminile A1, in classifica le due squadre erano divise da soli tre punti, le farfalle di Busto Arsizio seconde in classifica sognavano l’aggancio in vetta.

Così non e’ stato, e’ andata in maniera nettamente diversa, le pantere di Conegliano hanno stravinto di fronte al proprio pubblico 3-0 ( 25-13, 25-12, 25-15). In pochi probabilmente alla vigilia di questa partita si sarebbero aspettati un risultato così pesante per le ragazze di coach Stefano Lavarini che si sono dovute inchinare di fronte alla partita a dir poco perfetta da parte di Egonu e compagne.

Un inizio di stagione impressionante per le ragazze di coach Daniele Santarelli che sta dirigendo in maniera impeccabile un gruppo straordinario.

Gia’ due i trofei vinti in questa stagione, Supercoppa italiana e Mondiale per club, girone di andata della regular season chiuso al primo posto con + 6 sulla seconda.

Una sola nota negativa, il ko in trasferta a Perugia arrivato pero’ a pochi giorni dal rientro dalla trasferta cinese e con molte titolari a riposo.

Questa sera una Conegliano stellare travolge Busto Arsizio e manda un messaggio chiaro alle inseguitrici : per battere questa squadra serve molto di piu’.