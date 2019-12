Pallavolo femminile, Novara vince ancora nel Mondiale per club, Busto Arsizio in Cev Cup all’esordio.

Partiamo dalle farfalle di Busto Arsizio che erano attese dalla gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup 2020.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno vinto 3-0 (25-18, 25-11, 25-20) contro la squadra ceca del VK UP Olomuc .

Seria ipoteca quindi per il passaggio del turno, il ritorno e’ in programma giovedì 19 alle 18.00.

Queste le dichiarazioni di coach Stefano Lavarini : ” Siamo stati attenti e lucidi; abbiamo cominciato con un po’ troppi errori nel primo set, abbiamo poi disputato un ottimo secondo parziale; nel terzo abbiamo abbassato un po’ la concentrazione, ma ne siamo venuti fuori bene. Attenzione alla gara di ritorno: negli ultimi scambi le ceche ci hanno fatto vedere cosa ci aspetta il 19 dicembre. Ho dato spazio da subito a Villani e Berti per dare un po’ di riposo a Gennari e Bonifacio che stanno bene, ma e’ giusto che rifiatino un attimo, così come trovo giusto far giocare il piu’ possibile tutti gli elementi della rosa. ”

Le farfalle detentrici della Coppa stanno attraversando un ottimo momento di forma e risultati, la squadra e’ unita e consapevole delle proprie forze. Un grande inizio di stagione per Gennari e compagne, una delle piu’ belle sorprese di questa prima parte di anno sportivo .

Importante successo anche per Novara che nel Mondiale per club pallavolo femminile ha vinto il secondo incontro della manifestazione al tie-break contro le fortissime turche del Vakifbank Istanbul (25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12). Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono ora certe di aver raggiunto la semifinale della competizione.

Mvp della partita Micha Hancock, 11 punti per lei, da applausi anche la prestazione di Brakocevic autrice di 31 punti.

Queste le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini : ” Abbiamo giocato una grande partita, sebbene fosse molto difficile e sono orgoglioso delle mie giocatrici. Hanno saputo vincere i primi due set, perdere i successivi due per poi chiudere quello decisivo a proprio favore. Quando si affronta una grande squadra, bisogna lavorare assieme per risolvere ogni situazione . ”

In un momento certamente non semplice per Novara sono arrivati due successi nelle prime due uscite nel Mondiale per Club pallavolo femminile. Ad orchestrare la squadra tutta l’abilita’ di coach Massimo Barbolini, vero maestro nel preparare le partite che contano per davvero.

Non che la regular season nel campionato italiano conti poco , anzi, ma Barbolini ha una particolare capacita’ nel preparare le proprie ragazze nelle partite durante le quali sbagliare potrebbe risultare fatale.

La vittoria contro le turche del Vakifbank Istanbul dara’ certamente consapevolezza dei propri mezzi alla squadra piemontese che, così come Conegliano, ha centrato il tragurado della semifinale.

Una battaglia sportiva durata due ore e mezza e terminata con la conquista di due punti d’oro.

Torna quindi l’entusiasmo dopo una parentesi negativa che era coincisa con la sconfitta in campionato casalinga contro Monza e nello stop in Germania a Stoccarda in Champions League.

Possibilita’ in questo Mondiale per club pallavolo femminile di recitare ancora un ruolo da grande protagonista, i tifosi sognano di provare la stessa emozione dello scorso Maggio a Berlino, teatro della conquista della Champions League.