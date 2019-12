Volley, Itas Trentino-Fenerbahce: dove vedere il match Champions League oggi 12 dicembre

Questa sera alle ore 20.30 alla BLM Group Arena si giocherà il match tra Itas Trentino-Fenerbahce, valido per la seconda giornata della Pool A della Champions League di volley. Nell’altra gara del raggruppamento si sfideranno Budejovice-Cucine Lube Civitanova.

Itas Trentino-Fenerbahce, presentazione del match

Per i dolomitici in realtà sarà l’esordio nella competizione perchè nella prima giornata la gara che avrebbe dovuto giocare in casa di Civitanova è stata rinviata al prossimo 26 gennaio per l’impegno dei marchigiani nel Mondiale per Club, vinto proprio dalla formazione di Ferdinando De Giorgi.

Per la squadra di Angelo Lorenzetti dopo una stagione di assenza dalla competizione europea più importante, il campionato di Superlega la vede al quarto posto con 21 punti in dieci incontri, ma con una striscia negativa aperta di tre sconfitte subite in casa con Padova e Perugia e sul campo di Modena che ha vanificato quanto di buono fatto nelle prime sette gare.

Nella scorsa stagione l’Itas è riuscita a vincere la CEV Cup sconfiggendo nella doppia finale i turchi del Galatasaray; il sogno sarebbe alzare al cielo per la quarta volta il trofeo della Champions League che in casa trentina manca dalla stagione 2010-11 (le altre due nel 2008-09 e 2009-10), ovviamente non sarà facile visto le tante squadre attrezzate per la vittoria finale, ma sulla carta anche i gialloblu potranno dire la loro visti i molti campioni in rosa: Giannelli, Kovacevic, Lisinac, Vettori e Cebulj.

Il Fenerbahce nel match della prima giornata sono stati sconfitti in casa dai cechi del Budejovice per 3-2 (15-12 al tie break) dopo essere stati in vantaggio per due set a uno; nel campionato nazionale la squadra di Istanbul è attualmente al primo posto (26 punti) in coabitazione con il Galatasaray grazie alle nove vittorie in dieci giornate.

Il tecnico Mariusz Sordyl che guida i gialloneri dal 30 novembre 2018 può contare su parecchi giocatori interessanti come l’opposto olandese Ter Maat, il centrale Emre Batur e il martello cubano con passaporto tedesco Hidalgo Oliva, MVP dell’ultimo campionato turco, senza dimenticare lo schiacciatore francese Rossard.

A Trento c’è un solo precedente risalente al marzo 2017 nella semifinale di andata della CEV Cup vinta dai gialloblu per 3-0; mentre contro formazioni turche i precedenti sono undici con un parziale di nove vittorie e due sconfitte.

Gli arbitri del match saranno l’ungherese Laszlo Adler e il rumeno Lucian-Vasile Nastase.

Ricordiamo che le venti squadre sono divise in cinque Pool da quattro con gare di andata e ritorno (sei in totale) e si qualificheranno ai quarti di finale le vincitrici dei raggruppamenti più le tre migliori seconde; la finale si disputerà il 17 maggio 2020 in campo neutro.

Itas Trentino-Fenerbahce, diretta tv e streaming

SEGUI ITAS TRENTINO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match di seconda giornata della Pool A tra Itas Trentino-Fenerbahce sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma oggi alle ore 20.30 con telecronaca di Andrea Zorzi e il commento tecnico di Alberto Cisolla, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o la replica dell’intero incontro.