Volley, Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports: dove vedere Mondiale per Club oggi 3 dicembre

Questa sera alle 22 ora italiana (le 18 locali) Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports si sfideranno al Ginasio Divino Braga di Betim (Brasile), per la prima giornata del Mondiale per Club di volley.

Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports, presentazione del match

Sara una gara molto importante visto che è la prima del girone della competizione, dove ricordiamo quest’anno parteciperanno solamente quattro squadre che si incontreranno tra di loro e alla fine delle tre giornate si giocheranno sabato e domenica le semifinali (prima vs quarta e seconda vs terza) e le finali per il 1° e 3° posto.

I marchigiani di coach Ferdinando De Giorgi nelle ultime due edizioni hanno sempre perso in finale: nel 2017 contro i russi dello Zenit Kazan (avversari nell’ultima giornata) e nel 2018 contro i connazionali dell’Itas Trentino. Nel match odierno ovviamente la squadra italiana partirà favorita contro i qatarioti e gli uomini chiave del tecnico pugliese, ovvero Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Bruninho dovranno essere bravi a prendere in mano la squadra e a condurla alla vittoria finale. In questo inizio di stagione la Lube Civitanova ha vinto tutti e dieci i match di campionato, perdendo solamente sei set e dunque ci sono tutte le premesse per fare bene, anche se ovviamente in questo tipo di competizioni basta un’inezia per cambiare la storia.

L’avversario odierno è alla terza partecipazione nel Mondiale per Club dove ha ottenuto un quinto posto nel 2012 e un secondo posto nel 2014 quando perse in finale contro i russi del Belgorod; gli uomini cui punterà maggiormente l’allenatore Carlos Edward saranno il palleggiatore serbo Milos Stefanovic, l’opposto Marco Ferreira e lo schiacciatore brasiliano De Souza Costa.

Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del Mondiale per Club tra Lube-Civitanova-Al-Rayyan Sports (inizio alle 22 ora italiana) sarà visibile sia su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder) che su Sky Sport Arena HD (ch. 204), con collegamento partire dalle ore 21.50; la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Stefano Locatelli con il commento tecnico del pallavolista Matteo Piano.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.