Volley, Versa Varsavia-Perugia: dove vedere Champions League oggi 17 dicembre

Questa sera alle ore 20.30 alla Hala Torwar di Varsavia si disputerà il match tra Verva-Perugia. valevole per la terza giornata della Pool D della Champions League di volley; nell’altra gara del raggruppamento giocheranno invece Benfica-Tours.

Versa Varsavia-Perugia, presentazione del match

La squadra umbra del coach olandese Vital Heynen si trova al primo posto con sei punti grazie alle due vittorie nelle prime due giornate: la prima ottenuta in casa contro i portoghesi del Benfica per 3-1, mentre la seconda sul campo dei francesi del Tours con un netto 3-0 e dunque un’eventuale successo anche in terra polacca ipotecherebbe il passaggio del turno dove ricordiamo si qualificheranno le prime classificate dei cinque giorni più le tre migliori terze. In campionato i vice campioni d’Italia vengono dall’ottima vittoria casalinga in Superlega contro Modena per 3-1, con un grande Leon sugli scudi (32 punti per lui) e che ha permesso ai biancorossi di staccare proprio gli emiliani di tre punti per la corsa al secondo posto dietro l’imbattuta Lube Civitanova.

Situazione più complicata per il Verva allenato dal mantovano Andrea Anastasi che dopo l’ottimo esordio davanti al proprio pubblico contro il Tours per 3-0, è stato sconfitto a sorpresa per 3-1 contro il Benfica a Lisbona; nella PlusLiga polacca sabato sera vittoria per 3-0 contro il Gdansk che ha confermato il secondo posto in classifica.

Per i padroni di casa l’imperativo dovrà essere la vittoria perchè un altro ko metterebbe a serio rischio la qualificazione alla fase successiva. Andando a vedere la rosa della formazione polacca, i giocatori da tenere maggiormente sott’occhio saranno Bartosz Kwolek, Artur Udrys, Kevin Tillie e Piotr Nowakowski.

Versa Varsavia-Perugia, diretta tv e streaming

SEGUI VERSA VARSAVIA-PERUGIA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match di terza giornata della Pool D tra Verve Varsavia-Perugia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma oggi alle ore 20.30 con telecronaca di Andrea Zorzi e il commento tecnico di Alberto Cisolla, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o la replica dell’intero incontro.

