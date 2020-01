Allianz Milano-Itas Trentino: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 23 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Cloud (ex Palalido), Allianz Milano-Itas Trentino si affronteranno per i quarti di finale (gara unica) della Coppa Italia di volley maschile.

Allianz Milano-Itas Trentino, presentazione del match

Sulla carta questo quarto di Coppa si appresta ad essere molto interessante e allo stesso tempo equilibrato con i padroni di casa di coach Roberto Piazza grazie ad un finale di girone d’andata ottimo è riuscito proprio all’ultima giornata di operare il sorpasso sui dolomitici e così avere la possibilità di giocare questa gara secca in casa. In queste prime tre giornate del girone di ritorno i lombardi hanno prima sconfitto nettamente 3-0 nel derby lombardo la Vero Monza, poi hanno espugnato il campo della capolista Lube Civitanova per 3-2 e infine altro 3-0 casalingo contro la Consar Ravenna, dimostrando di non essere più l’outsider delle stagioni passate.

L’ultima sconfitta è del primo dicembre scorso sul campo della Kioene Padova al tie break, da allora cinque vittorie consecutive con l’opposto olandese Abdel Aziz tornato in grande forma dopo un inizio un pò difficoltoso e lo schiacciatore francese Trevor Clevenot sempre dal rendimento costante.

L’Itas Trentino del tecnico Lorenzo Angeletti dopo aver vinto nelle prime sei giornate ha avuto un passaggio a vuoto con quattro sconfitte nelle successive cinque gare perdendo le prime posizioni della classifica fino a scendere alla fine del girone d’andata alla quinta posizione sorpassata anche dagli avversari odierni; in compenso il girone di ritorno è partito molto bene con tre successi in altrettanti match: in casa contro Consar Ravenna e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia entrambi per 3-1 e in trasferta 3-0 sul campo della Vero Volley Monza.

I giocatori di maggior spessore, ovvero Aaron Russell, Urso Kovacevic e Simone Giannelli dovranno prendere la squadra in mano per questa sfida molto importante consci del fatto che nella gara di Superlega giocata lo scorso 17 novembre sempre all’Allianz Cloud c’è stata la vittoria per 3-1.

Ricordiamo la Final Four della competizione nazionale sarà disputata a Casalecchio di Reno (Bologna) il 22 e il 23 febbraio e la vincente del match di questa sera incontrerà la Lube Civitanova che ieri sera ha sconfitto la Vero Volley Monza per 3-0.

Gli arbitri della gara saranno Marco Zavater di Roma e Roberto Boris di Vigevano (Pavia).

Allianz Milano-Itas Trentino diretta tv e streaming

Il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di volley tra Allianz Milano-Itas Trentino con inizio alle ore 20.45 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 20.30. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.