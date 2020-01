Champions League Pallavolo Maschile, Perugia batte il Tours e vola ai quarti

PALLAVOLO MASCHILE, PERUGIA FA POKER IN CHAMPIONS COME CIVITANOVA

La Sir Sicoma Monini Perugia batte, come all’andata, il Tours VB nel match della prima giornata di ritorno della Pool D con il punteggio di 3 a 0 e i seguenti parziali: 25-21, 25-14, 25-21. Con questa vittoria Perugia si quasi assicura il passaggio ai quarti di finale di Champions League come prima della classe con due gare di anticipo e si trova a dodici punti in classifica a più sei dalla seconda che è il VERVA Warszawa ORLEN Paliwa. Nel match che si è disputato al PalaBarton il 29 gennaio alle ore 20:30, gli umbri conquistano la sedicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, in un match in cui il coach Heynen ha fatto un po di turn over lasciando in panchina Leon, De Cecco e Podrascanin ma, tra virgolette, le “riserve” si fanno rispettare e mettono in chiaro le cose già dal primo set. Nel secondo set, la squadra francese non è pervenuta e si fa schiacciare sotto i colpi di Atanasijevic, che fa 3 ace nel set, e di un eccezionale Plotnytskyi che mette a referto 6 punti nel set. Nel terzo set le cose non cambiano e il Tours si trova sempre a inseguire il Perugia, ma non riesce a metterla mai in difficoltà e il match finisce 3 a 0. Il prossimo match di Champions League per Perugia è quello del 13 febbraio contro il Benfica nel quale in caso di vittoria degli potrebbe sancire matematicamente il passaggio ai quarti.

TABELLINO DEL MATCH

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – TOURS VB 3-0 (25-21, 25-14, 25-21) – Sir Sicoma Monini Perugia: Ricci 7, Tath 0, Lanza 13, Zhukouski 1, Russo 8, Colaci (L), Atanasijevic 13, De Cecco 0, Plotnytskyi 18. N.E. Piccinelli, Hoogendoorn, Biglino (L), Leon, Podrascanin. ALL. Heynen. Tours VB: Jarman 1, Bartos 5, Tammemaa 3, Trinidad 3, Egleskalns 11, Teryomenko 6, Wounembaina 0, Rossard (L), Cupkovic 5. N.E. Capet, Demar, Nicole. ALL. Henno.

MVP: Plotnytskyi (Sir Sicoma Monini Perugia)