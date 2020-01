Champions League Pallavolo,Civitanova-Ceske Budejovice: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 28 gennaio

Pallavolo Maschile

Solo dopo due giorni la Cucine Lube Civitanova tornerà in campo in un match di Champions League contro il VK Ceske Budejovice. L’ultimo match infatti è quello del 26 gennaio all’Eurosole Forum di Civitanova nel derby contro l’Itas Trentino, dove i padroni di casa si sono imposti per 3 a 0 in un match a senso unico. I cucinieri così dovranno affrontare l’ennesimo match ravvicinato domani 28 gennaio alle ore 20:30 all’Eurosole Forum di Civitanova.

LA SITUAZIONE

Con la vittoria contro l’Itas Trentino sono in testa alla Pool A con 9 punti a +4 dalla seconda che è proprio Trento. Se non ci saranno sorprese nel girone di ritorno saranno proprio i cucinieri ad eccedere ai quarti di finale come prima nella Pool A con le speranze che l’altro team italiano, Trento, possa qualificarsi come migliore seconda. Il VK Ceske Budejovice, squadra della Repubblica Ceca, è terza nel girone con soli 2 punti ottenuti con la vittoria al tie break contro il Fenerbahce ultima in classifica. Nel match d’andata disputato a Budejovice, città della Repubblica Ceca e capoluogo del distretto omonimo e della Boemia Meridionale, il team italiano si è imposto per 3 a 1 con i parziali di 25-18, 21-25, 25-13, 25-22 quindi si spera che il match di domani non sia molto impegnativo per la Lube, ma mai sottovalutare l’avversario.

Il match sarà visibile in streaming su DAZN, piattaforma che ha acquistato i diritti per trasmettere la competizione.

CLASSIFICA POOL A

Cucine Lube Civitanova 9 (3 vittorie)

Itas Trentino 5 (2 vittorie ma 1 al tie break)

Ceske Budejovice 2 (1 vittoria al tie break)

Fenerbahce Sigorta Instabul 2 (2 sconfitte al tie break)