Champions League Pallavolo,Civitanova-Trento: streaming e diretta tv, dove vedere il match 26 gennaio

Il giorno 26 gennaio 2020 alle ore 18:00, in concomitanza con la SuperLega, andrà di scena all’Eurosole Forum la sfida di Champions League di Pallavolo maschile tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino.

IL MATCH

Questa partita si sarebbe dovuta giocare a inizio dicembre ma in quel periodo la Cucine Lube Civitanova era impegnata nel Mondiale per Club, torneo in cui è stata la vincitrice, e dunque è stata rinviata a domani, 26 gennaio. Riguardo il campionato la Cucine Lube Civitanova, avrebbe avuto il turno di riposo mentre l’Itas Trentino è stato costretto a posticipare il match della 4a giornata di ritorno contro la Calzedonia Verona. L’incontro è cruciale riguardo le sorti della Pool A visto che entrambe le squadre hanno vinto i primi due match contro Ceske Budejovice e Fenerbahce Instabul, quindi il match vale la prima posizione del girone A ma momentaneamente, visto che siamo all’ultimo match del girone di andata e mancano ancora i tre match di ritorno. Bisogna anche ricordare che andranno ai quarti di finale solo le vincenti dei cinque gironi e le tre migliori seconde, quindi questa sfida molto equilibrata (anche se la padrona di casa parte con i favori di pronostico) prende più valore. Civitanova è la detentrice del trofeo e si presenta in ottima forma, capolista della SuperLega con una sola sconfitta, ma anche Trento è in uno stato di grazia come testimonia l’ultimo match disputato dai trentini dove ha battuto nei quarti di finale di Coppa Italia l’Allianz Milano per 3 a 0.

Il match sarà visibile in streaming su Dazn.



CLASSIFICA POOL A

Cucine Lube Civitanova* 6 (2 vittorie)

Itas Trentino* 5 (2 vittorie ma 1 al tie break)

Ceske Budejovice 2 (1 vittoria al tie break)

Fenerbahce Sigorta Instabul 2 (2 sconfitte al tie break)

* 1 match in meno