Milano sfida Trento e sogna la Final Four di Coppa Italia

L’ Allianz Powervolley Milano cerca la ciliegina sulla torta. L’obbiettivo è quello di centrare l’ingresso nella Final Four della Del Monte Coppa Italia, ma prima c’è da superare L’ostacolo Itas Trentino. Domani sera all’Allianz Cloud di Milano alle ore 20.45 si chiuderà( con diretta Raisport sul canale 57 del DTT ) il quadro delle quattro semifinaliste che nel week end del 22 e 23 febbraio a Bologna si contenderanno il titolo della coppa nazionale.

Per la società meneghina del presidente Lucio Fusaro si tratta della terza partecipazione ai quarti di Coppa Italia, fino ad ora il risultato migliore raggiunto nella competizione. Ma la stagione in corso sta regalando non poche sorprese al volley nazionale ed in particolare a quello milanese. La squadra guidata da coach Piazza si è infatti guadagnata sul campo la possibilità di giocarsi l’accesso alla “Fab4” in casa, chiudendo al quarto posto (proprio davanti a Trento) il girone di andata. L’inerzia positiva del campionato sarà la spinta in più per l’Allianz Powervolley, che dovrà dimostrare la propria tenuta mentale in una gara secca. Dentro o fuori: sarà questo infatti il verdetto finale del match. Milano fino ad ora ha dimostrato di poter essere qualcosa di più di un’ houtsider, vista la costanza di rendimento e risultati inanellati in Superlega. Sarà invece da verificare l’aspetto emotivo e mentale per una partita che non ammette repliche. il team quest’anno però può contare sulla determinazione di un coach come Roberto Piazza, abituato a gestire situazioni simili, ma anche sull’esperienza di Nemanja Petric, che ha giocato e vinto numerosi finali in carriera. Sarà questo l’ultimo step di crescita di una squadra che ha stupito e sorpreso e che vuole giocarsi tutte le sue carte, compresi gli assi nella manica, al cospetto di una formazione,come quella di Trento guidata da Angelo Lorenzetti, che verrà a Milano con il coltello tra i denti decisa a conquistare l’accesso alle finali di Bologna e più abituata per storia e blasone, a giocare questa sfide ( per Trento si tratta della 18ma partecipazione ai quarti in 20 anni di attività ).

Ci sono, così, tutti gli elementi per una gara dall’alto contenuto tecnico ed emotivo, in cui Milano cercherà il sostegno dell’Allianz Cloud e del pubblico della città meneghina. Il momento della verità è arrivato per riscrivere la propria storia e provare ad aggiungere capitoli nuovi ed avvincenti.

( Fonte Comunicato Stampa )