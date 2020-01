Milano torna in campo per il big match contro Civitanova

Tempo di Superlega, tempo di big match per la Allianz Powervolley Milano. Domani sera alle ore 20.30 si scende in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato: trasferta ostica per la formazione meneghina che sarà impegnata sul campo di Civitanova contro i campioni d’Italia, d’Europa e del mondo in carica.

Vigilia da top match per i ragazzi di coach Piazza che, dopo la paausa per le qualificazioni olimpiche, sono tornati a pieno ritmo in campo per preparare le sfide che attendono la Allianz Powervolley nel mese di gennaio. Un mese ricco di impegni che siaprirà proprio con la sfida di domani conto i cucinieri, per poi proseguire in casa con tre partite consecutive. il 19 contro Ravenna, il 23 contro Trento in Coppa Italia, il 26 contro Perugia. La paola d’ordine però è pensare una partita alla volta con il focus proiettato contro la Lube. I favori del pronostico certamente pendono dalla parte dei marchigiani, ma Milano con Piazza alla guida ha ampiamente dimostrato di poter sovvertire le gerarchie in classifica. Servirà la miglior prestazione possibile , consapevoli che la Allianz Powervolley dovrà dare il 110% e sperare in passo falso degli avversari, che possono contare su grandi campioni del calibro di Bruno, Juantorena, Leal e Simon oltre ad avere un condottiero come De Giorgi che ha creato un ambiente ideale per solidificare il gruppo e portarlo sul tetto del mondo. Nimir e compagni potranno però contare sulla consapevolezza maturata nel corso di questa stagione di essere una squadra ostica e compatta, capace di fare grandi cose in attacco e difesa. Sarà necessario una grande prestazione in ricezione, per arginare i battitori di Civitanova, ma sarà interessante per milano avere ritmo nel cambio palla per tentare l’impresa e giocarsi le sue carte.

“Riprendiamo il nostro cammino in campionato dopo la pausa- è il commento di Nicola Pesaresi alla vigilia del match-.L’avversario è di primissimo livello e siamo consapevoli che ci aspetta una partita complicata all’interno della quale cercheremo di dire la nostra e provare a giocarcela”. Un banco di prova importante, dunque, per la Allianz Powervolley per testare le proprie ambizioni di alta quota.

Statistiche

il match Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 12 tra le due società. Una sola vittoria per Milano, ottenuta lo scorso anno al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Ex

Nicola Pesaresi a Civitanova dal 2004 al 2009 (giovanili), e nel 2016-2017.

Diretta TV

il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle 20.30.

Probabili formazioni

Alllianz Powervolley Milano: Sbertoli-Nimir, Kozamernik-Clevenot, Petric-Gironi, Pesaresi(L). All. Piazza

Cucine Lube Civitanova: Bruno-Ryclicki,Simon-Anzani,Leal-Juantorena,Balaso(L). All.De Giorgi

Arbitri: Gnani-Puecher. Terzo arbitro: Polenta