Pallavolo femminile A1, il programma della 1.a di ritorno prevede tutte le partite domani mercoledì 15 Gennaio alle 20,30.

Vediamo nel dettaglio i match. Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano sono attese dall’insidiosa trasferta di Monza. Prima in panchina per il neo allenatore della Saugella Carlo Parisi.

Altra novità in panchina per Scandicci che in casa cercherà di aprire bene il nuovo anno contro Casalmaggiore, debutto sulla panchina toscana per Luca Cristofani.

Derby in Piemonte tra Novara e Cuneo, le ragazze di coach Barbolini di fronte ai propri tifosi vogliono provare a dare continuità alla striscia di vittorie raccolte nell’ultimo mese del 2019.

Partita importantissima per Perugia in chiave salvezza, servono urgentemente punti alla squadra umbra che in casa attende Chieri.

Le farfalle di Busto Arsizio al Palayamamay proveranno a cancellare il brutto ricordo dell’ultima partita di campionato persa malamente contro Conegliano, dall’altra parte della rete Firenze .

Filottrano riparte dall’incontro casalingo contro Bergamo mentre un grosso punto interrogativo pende sull’ultima partita di questo primo turno di ritorno , quella casalinga di Caserta contro Brescia.

Il club campano non riuscira’ entro mercoledì a fare i transfert per i nuovi arrivi. Era stato chiesto a Brescia lo spostamento della gara, domanda non accettata.

Il club pare abbia deciso di non far giocare le atlete rimaste e di tesserare delle ragazzine da far entrare in campo .