Pallavolo femminile, la Turchia vola a Tokyo 2020. La squadra allenata da Guidetti e’ riuscita a staccare l’ultimo pass a disposizione in Europa per i giochi olimpici .

La finale giocata contro la Germania le ha viste uscire vincitrici 3-0. Nella semifinale avevano superato in cinque set la Polonia e attendevano la Germania capace di superare nell’altra semifinale le padrone di casa dell’Olanda 3-0.

25-17, 25-19, 25-22, questi i parziali che hanno consentito alle ragazze di Guidetti di festeggiare questo importantissimo traguardo .

La mente e i ricordi del tifo azzurro volano allo scorso Agosto quando era toccato alla Nazionale italiana del ct Davide Mazzanti regalarsi questa immensa gioia.

Nel caso delle azzurre la doppia felicita’ di essere riuscite a centrare l’obiettivo con un anno di anticipo senza dover passare per la roulette del preolimpico di Gennaio che come abbiamo visto nascondeva non poche insidie.

Il 2020 un anno dai tanti imperdibili appuntamenti per la pallavolo che conta, uno su tutti appunto quell’Olimpiade di Tokyo che vedra’ ai nastri di partenza anche l’Italia, la Nazionale delle ragazze terribili capaci di far sognare un paese intero.

Dopo l’argento mondiale e il bronzo europeo sognare diventa lecito, saranno molte le temibili avversarie, una di queste proprio la Turchia alla quale vanno fatti i complimenti per questo importante risultato raggiunto.