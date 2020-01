Pallavolo femminile, l’incredibile ritorno di Francesca Piccinini sui campi di gioco e’ stato dunque confermato.

La societa’ di Busto Arsizo ha ufficializzato l’acquisto della campionessa che dopo aver smesso di giocare lo scorso campionato con Novara, dopo qualche mese di stop ha sentito troppo forte il richiamo del taraflex .

Vestita’ la maglia con il suo storico numero, il 12, e mettera’ a disposizione delle farfalle tutta la sua esperienza per provare a chiudere nel migliore dei modi una stagione che per la squadra di Stefano Lavarini e’ cominciata alla grande.

Queste le parole di Francesca Piccinini : ” Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo e’ quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto . Ci divertiremo, ve lo prometto ! ”

Una carriera incredibile quella di Francesca Piccinini che stupisce tutti decidendo di tornare sui campi di gioco a 41 anni. Una bacheca di trofei a livello di club e Nazionale ricchissima, l’ultima prestigiosa coppa alzata al cielo solo pochi mesi fa, la Champions League con Novara.

C’e’ poi un grande sogno, quelle Olimpiadi di Tokyo che vedranno speriamo protagoniste le ragazze terribili di Davide Mazzanti.

Bentornata Francesca, il mondo della pallavolo femminile e dello sport in generale non può che essere contento di questo ritorno.