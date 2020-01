Pallavolo femminile, l’Italia e quel prezioso pass olimpico gia’ in tasca. In questi giorni di avvicinamento al torneo preolimpico che in Europa mettera’ in palio l’ultimo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, appare ancora piu’ evidente l’importanza di essere riusciti gia’ in Agosto a raggiungere questo importantissimo obiettivo.

Si perche’ giocarsi l’ultima possibilita’ in un torneo da otto squadre che ne qualificherà solamente una non sarebbe certo stata una cosa semplice.

Le ragazze del ct Davide Mazzanti sono riuscite con un anno di anticipo a regalarsi e a regalare a tutto il tifo azzurro il biglietto per Tokyo.

Un 2020 caratterizzato da tanti eventi importanti tra i quali spiccano senza ombra di dubbio le Olimpiadi, il sogno per qualsiasi sportivo.

Le ragazze terribili ci arriveranno a completamento di uno splendido percorso che le ha viste protagoniste di grandissimi risultati, un argento mondiale, un bronzo Europeo, competizione nella quale abbiamo scoperto di essere seconde solamente alla fortissima Serbia.

Il lavoro del ct Davide Mazzanti sara’ quello di avvicinare il gruppo a questo attesissimo appuntamento preparandolo a livello tecnico e tattico ma soprattutto mentale, il risultato e’ di quelli difficilissimi ma alla nostra portata, regalare a tutto il tifo azzurro una fantastica medaglia.