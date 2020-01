Pallavolo Maschile SuperLega, i risultati della 2a giornata di ritorno

I RISULTATI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO

Pallavolo Maschile SuperLega, le big vincono eccetto Civitanova che subisce la prima sconfitta dopo 13 vittorie consecutive. Ad arrestare Civitanova ci pensa Milano al tie break, con un magnifico Nimir che mette a referto 30 punti, ma anche Perugia soffre in casa della Calzedonia Verona dove riesce a portare a casa la partita solo dopo il tie break. Modena vince il derby della via Emilia contro Piacenza per 3 a 0, vincendo un secondo set combattuto fino all’ultimo pallone per 33-31. Anche Trento vince, e lo fa 3 a 0 contro la Vero Volley Monza, vincendo come Modena il secondo set ai vantaggi per 31-29. Nell’anticipo, anche Ravenna soffre e riesce a vincere al tie break in rimonta contro Sora.

I TABELLINI DEI MATCH :

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-23, 15-10) – Consar Ravenna: Saitta 3, Cavuto 15, Lavia 18, Cortesia 9, Vernon-Evans 16, Ter Horst 9, Grozdanov 8, Marchini (L), Kovacic (L), Stefanini 0, Batak 0, Bortolozzo 1, Recine 0. N.E. Alonso. ALL. Bonitta. Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke 1, De Barros Ferreira 15, Caneschi 7, Miskevich 15, Grozdanov 21, Di Martino7, Mauti (L), Sorgente (L), Alfieri 0, Van Tilburg 0, Fey 0. N.E. Battaglia. ALL. Colucci.

ARBITRI: Vagni, Zanussi.

DURATA SET: 26′, 27′, 29′, 33′, 18′; TOT: 133′

MVP: Lavia (Consar Ravenna).

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (19-25, 29-31, 21-25) – Vero Volley Monza: Orduna 0, Dzavoronok 12, Galassi 2, Ramirez Pita 1, Sedlacek 16, Beretta 7, Federici (L), Goi (L), Calligaro 0, Buchegger 1, Yosifov 4, Louati 4. N.E. Capelli, Kurek. ALL. Soli. Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 16, Candellaro 6, Vettori 11, Cebulj 11, Lisinac 13, De Angelis (L), Grebennikov (L), Micheletto 0, Djuric 0. N.E. Sosa Sierra, Daldello, Codarin, Kovacevic. ALL. Lorenzetti.

ARBITRI: Tanasi, Piana.

DURATA SET: 27′, 40′, 29′; TOT: 96′

MVP: Russell (Itas Trentino).

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano 2-3 (23-25, 25-18, 25-13, 23-25, 10-15) – Cucine Lube Civitanova: Bruno 1, Juantorena 12, Bieniek 7, Rychlicki 19, Leal 21, Anzani 12, Marchisio (L), Balaso (L), Kovar 2, Massari 1, D’Hulst 0. N.E. Simon, Diamantini, Ferri. ALL. De Giorgi. Allianz Milano: Sberoli 2, Gironi 4, Clevenot 14, Abdel-Aziz 30, Basic 9, Kozamernik 4, Hoffer (L), Pesaresi (L), Okolic 1, Alletti 5, Weber 0, Izzo 0. N.E. Petric. ALL. Piazza

ARBITRI: Gnani, Puecher.

DURATA SET: 31′, 24′, 22′, 32′, 16′; TOT: 125′.

MVP: Abdel-Aziz (Allianz Milano).

Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza 3-0 (25-21, 33-31, 25-23) – Leo Shoes Modena: Christenson 2, Anderson 14, Mazzone 11, Zaytsev 12, Bednorz 18, Bossi 8, Iannelli (L), Rossini (L), Mazorra 0, Salsi 0. N.E. Truocchio, Kaliberta, Pinali, Sanguinetti. ALL. Giani. Gas Sales Piacenza: Cavanna 0, Berger 11, Stankovic 9, Nelli 19, Kooy 16, Krsmanovic 4, Fanuli (L), Scanferla (L), Botto 0, Pistolesi 0, Fei 0. N.E. Yudin, Tondo, Copelli. ALL. Gardini.

ARBITRI: Cerra, Pozzato.

DURATA SET: 30′, 40′, 30′; TOT: 100′.

MVP: Bednorz (Leo Shoes Modena).

Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (16-25, 27-25, 25-18, 18-25, 10-15) – Calzedonia Verona: Spirito 1, Muagututia 15, Solé 12, Boyer 19, Asparuhov 10, Cester 5, Donati (L), Marretta 0, Bonami (L), Aguenier 0, Chavers 1, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic. ALL. Stoytchev. Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 2, Leon 20, Podrascanin 8, Atanasijevic 16, Lanza 20, Ricci 11, Biglino (L), Piccinelli (L), Zhukouski 0, Colaci (L), Taht 0, Russo 0, Plotnytski 0. N.E. Hoogendorn. ALL. Heynen.

ARBITRI: Simbari, Cappello.

DURATA SET: 25′, 35′, 25′, 27′, 17′; TOT: 129′.

MVP: Lanza (Sir Safety Conad Perugia).

RINVIATA: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kione Padova

TURNO DI RIPOSO: Top Volley Cisterna.