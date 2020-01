Pallavolo Maschile SuperLega, il programma dei match e dove vederli

SUPERLEGA , 2° GIORNATA DI RITORNO

Si ritorna in campo dopo la sosta dovuta alle qualificazioni olimpiche (vinte dalla Francia), con la 2a giornata di ritorno. Il programma della seconda giornata del girone di ritorno prevede tutti i match domani 16 gennaio eccetto due match , uno che si disputerà oggi 15 gennaio e un altro che è stato rinviato. Vediamo in dettaglio i match.

Si parte oggi con la sfida tra la Consar Ravenna e Sora ,rispettivamente ottava a 16 punti e ultima con 4 punti . Il match si disputerà al Pala De Andrè alle ore 20:30 ed è un match importante per Ravenna impegnata nella corsa Salvezza .La gara sarà visibile solo su Eleven Sports.

Nella giornata di domani invece vedremo scendere in campo Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia , alle ore 20:45 (Visibile su RAI SPORT ); Vero Volley Monza – Itas Trentino , alle ore 20:30 (Visibile su Eleven Sports); Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza , alle ore 20:30 (Visibile su Eleven Sports) ; per fine il Big Match tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano , alle ore 20:30 (Visibile su Eleven Sport). Riposa : Top Volley Cisterna .

Il match tra Tonno Callipo Vibo Valentia e Kione Padova invece è stato RINVIATO per inadeguatezza strutturale . Nonostante i lavori compiuti negli ultimi mesi ,senza fermarsi neanche durante le festività natalizie , l’impianto non è ancora in grado di ospitare manifestazioni pubbliche.