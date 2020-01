Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli,1-2 febbraio

5a GIORNATA DI RITORNO, SUPERLEGA CREDEM BANCA

Pallavolo Maschile Superlega, si ritorna in campo per la 5a giornata del girone di ritorno nei giorni 1 e 2 febbraio 2020. Si parte dall’anticipo del sabato sera con la sfida tra Consar Ravenna e Vero Volley Monza. La Consar Ravenna si trova al nono posto in classifica con 18 punti, gli stessi punti che hanno Monza( che si trova decima per quoziente punti), Verona e Piacenza.Ravenna arriva a questo incontro dal doppio impegno contro Modena, dove ha perso entrambe le volte per 3 a 0 mentre Monza arriva dalla vittoria casalinga per 3 a 0 contro Latina. Il match che andrà in scena al Pala de Andrè alle ore 20:30, sarà un match equilibrato che in caso di sconfitta delle altre due squadre allo stesso punteggio darà il momentaneo ingresso alla zona PlayOff alla vincente. Il match sarà visibile in streaming su Eleven Sports. Ora passiamo a domenica che si apre con l’anticipo delle 15:30 tra la Top Volley Cisterna e la Leo Shoes Modena. La Top Volley Cisterna, undicesima in classifica a rischio retrocessione con 9 punti, affronta la Leo Shoes Modena, terza in classifica con 37 punti. Cisterna arriva al match da tre sconfitte consecutive per 3 a 1 mentre Modena è in una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, tra campionato e coppe, nella quale non ha perso neanche un set. Il match che andrà di scena al Palasport di Cisterna sarà visibile in streaming e in tv su Rai Sport. Ora arriviamo ai match delle 18 dove spicca il match per la salvezza tra la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Le due squadre occupano le ultime due posizioni in classifica e se dovesse finire oggi il campionato entrambe le squadre retrocederebbero. Il match che andrà di scena al PalaCoccia è il match più importante guardando la classifica e sarà visibile in streaming su Eleven Sports. La capolista Cucine Lube Civitanova affronta all’Eurosuole Forum di Civitanova la Calzedonia Verona che si trova all’ottavo posto in classifica. Il match sarà visibile in streaming su Eleven Sports. La Sir Safety Conad Perugia, seconda in classifica e non perde dal 10 novembre, affronta la Kione Padova che si trova al sesto posto in classifica. Il match del Pala Barton sarà visibile in streaming su Eleven Sports. L’ultimo match di questa giornata, che si gioca sempre alle ore 18, è quello tra la Gas Sales Piacenza, settima in classifica, e l’Itas Trentino, quarta in classifica. Questo match ha un sapore diverso per Gabriele Nelli, giocatore della Gas Sales Piacenza ma che è cresciuto pallavolisticamente a Trento dove ci è stato fino all’anno scorso. Il match del Pala Banca sarà visibile in streaming su Eleven Sports. In questa giornata riposa l’Allianz Milano.

CLASSIFICA SUPERLEGA CREDEM BANCA

Cucine Lube Civitanova* 42, Sir Safety Conad Perugia 39, Leo Shoes Modena 37, Itas Trentino* 33, Allianz Milano 33, Kione Padova** 21, Gas Sales Piacenza 18,Calzedonia Verona* 18, Consar Ravenna 18, Vero Volley Monza 18, Top Volley Cisterna* 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia** 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5



* hanno disputato una partita in meno;

** hanno disputato due partite in meno.