Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli,25-26 gennaio

4a GIORNATA DI RITORNO, SUPERLEGA CREDEM BANCA

Pallavolo Maschile SuperLega, si ritorna in campo dopo l’impegno di Coppa Italia per la 4a giornata del girone di ritorno. I match si disputeranno nei giorni 25 e 26 gennaio 2020.

Vediamo in dettaglio i match.

Si parte domani, sabato 25 gennaio, alle ore 15 con la sfida tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Gas Sales Piacenza. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, undicesima in classifica, arriva dalla sconfitta contro Trento per 3 a 1 mentre la Gas Sales Piacenza, nona in classifica, arriva dalla vittoria casalinga per 3 a 1 contro Verona. Il match si disputerà al PalaCalafiore di Reggio di Calabria e sarà visibile su Rai Sport.

Alle ore 20:30 si disputerà l’ultimo match di sabato ed è quello tra il Vero Volley Monza e Top Volley Cisterna. Il Vero Volley Monza, decimo in classifica, arriva da una serie di 3 sconfitte consecutive per 3 a 0 mentre la Top Volley Cisterna, dodicesima in classifica, arriva dalla sconfitta casalinga per 3 a 1 contro la Lube Volley Civitanova. Il match si disputerà alla Candy Arena di Monza e sarà visibile in streaming su Eleven Sports.

Ora passiamo ai match che si disputeranno domenica 26 gennaio. Si parte alle ore 15 con il big match tra Allianz Milano e Sir Safety Conad Perugia. L’Allianz Milano, quinto in classifica, arriva dal 3 a 0 casalingo contro Ravenna mentre la Sir Safety Conad Perugia, seconda in classifica, arriva dalla vittoria per 3 a 0 contro Monza. Il match si disputerà al Allianz Cloud di Milano e sarà visibile su Rai Sport.

Si continua con i match delle 18 con la Leo Shoes Modena contro la Consar Ravenna, che si sono incontrate in settimana per i quarti di finale di coppa italia con la vittoria di modena per 3 a 0.

La Leo Shoes Modena, terza in classifica, arriva dalla vittoria per 3 a 0 in casa dell’ultima in classifica cioè Sora mentre la Consar Ravenna, ottava in classifica, arriva dalla sconfitta per 3 a 0 contro Milano. Il match si disputerà al PalaPanini di Modena e sarà visibile in streaming su Eleven Sports.

L’ultimo match è quello tra la Kione Padova e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. La Kioene Padova, sesta in classifica, non gioca un match di campionato da un mese (26 dicembre) mentre la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, tredicesima e ultima in classifica, arriva dalla sconfitta per 3 a 0 contro Modena. Il match si disputerà alla Kione Arena di Padova e sarà visibile in streaming su Eleven Sports.

La Cucine Lube Civitanova riposa ma nello stesso giorno dovrà affrontare Trento nel match di Champions League, quindi per questa ragione la Calzedonia Verona non scenderà in campo perchè doveva affrontare Trento.

CLASSIFICA GENERALE SUPERLEGA:

Cucine Lube Civitanova 42 punti, Sir Safety Conad Perugia 36 punti, Leo Shoes Modena 34 punti, Itas Trentino 33 punti, Allianz Milano 33 punti, Kione Padova** 18 punti, Calzedonia Verona 18 punti, Porto Robur Consar Ravenna 18 punti, Gas Sales Piacenza 15 punti, Vero Volley Monza 15 punti, Tonno Callippo Calabria Vibo Valentia** 9 punti, Top Volley Cisterna Latina* 9 punti, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5 punti.

** 2 partite in meno

* 1 partita in meno