Tra domani e giovedì di disputeranno i quarti di finale in gara unica della Coppa Italia di volley maschile con le prime quattro squadre che avevano terminato il girone d’andata della regular season nelle prime quattro posizioni, che avranno di giocare davanti al proprio pubblico.

La sfida sulla carta più equilibrata sarà quella tra Allianz Milano-Itas Trentino con la squadra lombarda che proprio in extremis è riuscita a sorpassare in classifica al quarto posto i dolomitici, anche se va ricordato che nella gara giocata in Superlega lo scorso 17 novembre Giannelli e compagni vinsero per 3-1.

La Lube Civitanova prima alla fine del girone d’andata ospiterà la Vero Volley Monza per un match che sembra dal pronostico chiuso anche se i marchigiani dovranno fare attenzione soprattutto all’ex Bartosz Kurek che ha giocato a Macerata nelle stagioni 2013-14 e 2014-15. Nel match di campionato disputato il 27 novembre vittoria della Lube per 3-1.

La Sir Safety Perugia invece affronteranno in casa la Kioene Padova con i padroni di casa anche qui nettamente favoriti, ma sarà intrigante la sfida nella sfida tra i cubani Wilfredo Leon (naturalizzato polacco) da una parte e Fernando Hernandez dall’altra. Lo scorso 14 novembre in regular season vittorie umbra in trasferta per 3-1.

Infine derby emiliano-romagnolo tra Leo Shoes Modena-Consar Ravenna con Zaytsev e compagni logici favoriti ma attenzione alla formazione giallorossa che potrebbe dare fastidio soprattutto con lo schiacciatore olandese Thijs Ter Horst; i gialloblu nel match di campionato sono usciti vincitori al Pala De Andrè per 3-0 lo scorso 10 novembre.

Volley Coppa Italia: il programma dei quarti di finale

Mercoledì 22 gennaio ore 20.30

Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza

Arbitri: Ilaria Vagni-Simone Santi

Sir Safety Conad Perugia-Kione Padova

Arbitri: Rossella Piano-Luca Sobrero

Leo Shoes Modena-Consar Ravenna

Arbitri: Gianluca Cappello-Bruno Frapiccini

Giovedì 23 gennaio ore 20.45

Allianz Milano-Itas Trentino

Arbitri: Marco Zavater-Roberto Boris