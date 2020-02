Allianz Powervolley Milano per gli ottavi di CEV Challenge Cup

Obiettivo quarti di finale di CEV Challenge Cup per i ragazzi di coach Roberto Piazza che domani alle 20.00 al Centro FIPAV di Milano scendono in campo per il ritorno degli ottavi di finale contro i croati del Mladost Ribola Kastela. Dopo il successo in terra croata per 3-0 ai meneghini basterà vincere due set per il matematico passaggio del turno. La gara infrasettimanale offre ai meneghini la possibilità di tornare alla vittoria dopo le sofferte sconfitte in Superlega contro le big Civitanova,Trento, Perugia e Modena. vittoria che potrebbe dar vita ad una fase nuova della stagione che sulla carta si presenta più agevole. Il confronto europeo, infatti, apre la strada alla sfida di domenica contro Sora alla Allianz Cloud e la eventuale vittoria contro i croati non solo significherebbe passaggio ai quarti di finale ma anche linfa per ritornare a fare bene in campionato. Dopo il secco 3-0 dell’andata a Milano in teoria sarà sufficiente vincere due set, ma l’obiettivo rimane quello di affrontare con la giusta mentalità ed intensità questa sfida. Il focus è priettato ora sull’Europa, con un piede già nei quarti di finale che Milano vuole fare proprio ed in cui potrebbe poi affrontare la vincitrice dello scontro tra gli spagnoli dell’Unicaja Costa de Almeria e gli estoni del Saaremaa VC ( all’andata vittoria per 3-2 dell’Almeria in trasferta ).