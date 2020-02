Coppa Italia Pallavolo, semifinale Civitanova-Trento: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 22 febbraio

FINAL FOUR COPPA ITALIA PALLAVOLO, PRIMA SEMIFINALE TRA CUCINE LUBE CIVITANOVA E ITAS TRENTINO

Pallavolo Maschile – In questo weekend, da sabato 22 febbraio a domenica 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si disputerà la Final Four di Coppa Italia di SuperLega mentre domenica 22 febbraio prima della finale tra i due club di SuperLega si disputerà la finale della Coppa Italia di Serie A2/A3. La prima semifinale sarà quella tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino con fischio d’inizio fissato alle ore 16:00. I due club si affronteranno per la quarta volta in stagione ( due volte nel girone A di Champions League e l’andata in Regular Season) dove ha visto sempre come vincitore il club delle marche. L’Itas Trentino arriva a Bologna dopo aver staccato in extremis la qualificazione ai quarti di finale della CEV Champions League 2020 e col quarto posto in classifica di SuperLega. La Cucine Lube Civitanova invece arriva da Campione d’Italia 2019, Campione d’Europa 2019, capolista quest’anno in SuperLega e imbattuta in Europa quest’anno ed è in cerca dell’unico trofeo mancato nella scorsa stagione e partono con i favori di pronistico. Il match sarà trasmesso in diretta streaming e tv su Rai Sport.

PRECEDENTI DI QUEST’ANNO TRA CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO

(22/12/2019 SuperLega) Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1-3 : 27-29, 25-17, 14-25, 20-25;

(26/01/2020 Champions League) Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0 : 25-21, 25-18, 25-15;

(13/02/2020 Champions League) Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1-3: 26-24, 29-31, 17-25, 22-25.