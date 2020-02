Itas Trentino-Lube Civitanova: dove vedere Champions League volley, oggi 13 febbraio

Questa sera alle ore 20.30 alla BLM Group Arena, si disputerà il match tra Itas Trentino-Lube Civitanova, valevole per quinta giornata della Pool A della Champions League di volley.

Itas Trentino-Lube Civitanova, presentazione del match

Alla vigilia del penultimo turno i dolomitici di coach Angelo Lorenzetti si trovano al secondo posto con otto punti, mentre i marchigiani del tecnico Fefè De Giorgi primi con dodici grazie a quattro vittorie in altrettanti incontri e con ottime possibilità di vincere il girone. Per i padroni di casa invece la vittoria è d’obbligo perchè ricordiamo che ai quarti di finale si qualificheranno le vincitrici dei cinque raggruppamenti più le tre migliori terze e la classifica di quest’ultime vede i russi del Kemerovo con 10 punti, seguite da Trentino, gli olandesi del Roeselare e i russi dello Zenit Kazan a 8 con la squadra italiana avanti per migliore differenza set e infine i polacchi del Verva Warszawa a 6. Situazione ancora ingarbugliata ma la cosa certa è che con due vittorie Kovacevic e compagni sarebbero qualificati.

In campionato le due squadre veleggiano nelle parti alte della classifica, soprattutto la Lube Civitanova che si trova al primo posto con 48 punti (e una gara in meno) insieme ala Sir Safety Conad Perugia, mentre l’Itas è quarta con 41 (anche lei un match in meno) con cinque punti da recuperare sulla Leo Shoes Modena, attualmente terza.

In questa stagione le due formazioni si sono incontrate in Superlega sabato 21 dicembre sempre alla BLM Group Arena e gli ospiti si sono imposti per 3-1 ((27-29, 25-17, 14-25, 20-25, i parziali), mentre nella gara d’andata della Pool A di Champions League, i marchigiani hanno vinto con un netto 3-0 (25-21, 25-18, 25-15), ma la sfida infinita proseguirà sabato 22 febbraio quando gialloblu e biancorossi si sfideranno nella semifinale della Coppa Italia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), senza dimenticare il match di ritorno di campionato in programma domenica 8 marzo al Palasport Eurosuole Forum di Macerata.

Sono ben 70 i precedenti complessivi tra campionato e coppe con Macerata avanti per 38-32.

Gli arbitri dell’incontro saranno lo slovacco Juraj Mokry e il russo Evgeny Makshanov.

Itas Trentino-Lube Civitanova, diretta tv e streaming

Il match della quinta giornata della Pool A tra Itas Trentino-Lube Macerata sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN; il match in programma oggi alle ore 20.30 con telecronaca di Andrea Zorzi e il commento tecnico di Samuele Papi, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o la replica dell’intero incontro.