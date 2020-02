Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova: streaming e diretta tv, dove vedere Superlega oggi 5 febbraio

Questa sera alle ore 20.30 al PalaPanini, di disputerà il match tra Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova, valevole per la 19.a giornata del campionato Superlega di volley.

Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova, presentazione del match

Quello tra emiliani e marchigiani sarà una gara molto importante con quest’ultimi che occupano il primo posto della classifica con 45 punti ma con una gara da recuperare, mentre i gialloblu al terzo con 40 e dunque una loro vittoria accorcerebbe le distanze, senza dimenticare che la Sir Safety Perugia si trova a 42 punti.

Per la formazione di Fefè De Giorgi sarà un periodo di fuoco perchè oltre a difendere il primo posto in campionato, dovrà farlo anche in Champions League nel girone che comprende anche l’Itas Trentino per ottenere il pass per la qualificazione ai quarti di finale con l’aggiunta della Final Four di Coppa Italia in programma il 22 e 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dove ci sarà curiosamente la sfida sempre contro i dolomitici.

La formazione emiliana diretta da Andrea Giani ha la grande possibilità davanti al proprio pubblico di accorciare in classifica sui rivali e tenendo a debita distanza l’Itas che si trova con quattro punti in meno ma una gara da recuperare. Anche per Modena questo sarà un periodo pieno di impegni, visto che anche lei dovrà giocare le Final Four di Coppa Italia contro Perugia e la settimana prossima giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Cev sul campo dei cechi dell’Ostrava, ma forti del 3-0 del match d’andata; questa competizione è alla portata degli uomini di Giani che cercheranno di vincerla e visto il livello non eccelso della competizione, le possibilità sono molto buone.

In questa stagione Modena-Macerata si sono incontrate due volte ed entrambe nel mese di novembre: venerdì 1 gli emiliani si sono aggiudicati la semifinale della Supercoppa italiana giocata a Macerata, vincendo per 3-1, anche se poi in finale hanno perso contro Perugia per 3-2; domenica 17 novembre invece i marchigiani si sono presi la rivincita sempre davanti al proprio pubblico battendo i loro avversari con un netto 3-0 nella sesta giornata di campionato. Complessivamente invece i precedenti tra le due formazioni sono 95 con la Lube avanti per 53-42.

Gli arbitri che dirigeranno il match clou del turno infrasettimanale saranno Luca Sobrero di Savona e Roberto Boris di Vigevano (Pavia).

Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova, diretta tv e streaming

Il match valevole per la 19.a giornata del campionato Superlega di volley tra Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova con inizio alle ore 20.25 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 20.30. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.