Milano ospita Sora per l’ottava di ritorno di Superlega

Dopo la vittoria in CEV Challenge Cup e il passaggio ai quarti Milano per l’ottava di ritorno di Suprlega ospita Sora con l’obiettivo di riscattarsi dopo le ultime tre sconfitte consecutive in campionato contro Perugia, Trento e Modena.I presupposti ci sono tutti per sorridere e ben sperare. La differenza alla vigilia dell’ottava giornata di ritorno è di un solo punto rispetto a quanto fatto nell’andata cosa che fa ben sperare per una seconda parte di campionato entusiasmante per i ragazzi di coach Roberto Piazza. Contro Sora, fanalino della classifica, servirà tuttavia l’approccio giusto e determinato per fare proprio il risultato, con l’Allianz Cloud pronto a dare il proprio contributo anche grazie agli oltre 2000 ragazzi del CSI che faranno il tifo dagli spalti dell’impianto di piazzale Stuparich per l'”Oratorio Day”.

28 i punti di differenza tra Milano(33) e Sora(5) che tuttavia non devono far sottovalutare il confronto: i ciociari, infatti, arriveranno a Milano con il coltello tra i denti per giocarsi sino alla fine le loro residue possibilità di salvezza.

” Quella contro Sora sarà una gara da non sottovalutare – è il monito di Aimone Alletti-. Il campionato italiano è tostissimo e non c’è nessuna partita che sulla carta sia semplice. Iniziano per noi ora le sfide che dobbiamo portare a casa. Quindi sarà necessario scendere in campo con la giusta consapevolezza e convinzione perché dobbiamo fare punti. Dovremo fare quello che abbiamo fatto nel girone di andata: non solo ripeterci, ma soprattutto migliorarci”. Per farlo servirà tutta la qualità del roster, in primis Nimir che, pochi minuti prima riceverà il premio come MVP del mese di Gennaio .

A caratterizzare la gara infine sarà volley4all, il progetto sociale di Allianz Powervolley e Fondazione Allianz UMANA MENTE: sarà infatti presentato il progetto ” Food Bank in Oncology”, sviluppato dalla Fondazione per Adroterapia Oncologica-Tera, nata per ideare, progettare, costruire centri per la cura dei tumori con adroterapia in Italia ed all’estero. Il progetto sostenuto anche da UMANA MENTE consiste in un portale web pensato per l’alimentazione del paziente oncologico.

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli-Nimir, Kozamernik-Alletti,Petric-Clevenot,Pesaresi(L). All. Piazza

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke-Lskevich, Di martino-Caneschi, Grozdanov-Joao Rafael,Sorgente(L). All. Colucci

Arbitri: Capello-Puecher. Terzo Arbitro: Libardi