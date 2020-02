Pallavolo femminile A1, 5.a di ritorno in turno infrasettimanale. Domani mercoledì 12 febbraio in programma infatti il ritorno del campionato.

Tutte le partite si svolgeranno alle 20,30. Le pantere di Conegliano dopo la vittoria casalinga contro Caserta sono attese dalla trasferta impegnativa di Bergamo.

Novara e Scandicci si affrontano dopo il passo falso di domenica. Le piemontesi avranno il vantaggio del fattore campo.

Lanciatissima al secondo posto all’inseguimento di Conegliano, Busto Arsizio dopo la brillante vittoria casalinga contro Novara di nuovo giocherà al Palayamamay, questa volta di fronte ci sarà Perugia alla disperata ricerca di punti salvezza.

Derby piemontese, Chieri di fronte al proprio pubblico se la vedrà contro Cuneo, Monza gasata dopo la vittoria in trasferta contro Scandicci proverà a bissare il successo in casa contro Caserta.

Firenze dopo l’esonero di Caprara e in attesa del nuovo allenatore andrà in trasferta a Brescia mentre chiude il quadro di questa 5.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 la partita tra Casalmaggiore e Filottrano. Marchigiane attese da una trasferta impegnativa, fare punti sarebbe molto importante per continuare la corsa verso la salvezza.

In testa alla classifica sembra a due la lotta per il primato tra Conegliano e Busto Arsizio, le farfalle sperano in un passo falso delle pantere per accorciare le distanze.