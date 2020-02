Pallavolo femminile A1, coach Caprara esonerato

Pallavolo femminile A1, la sconfitta casalinga di ieri contro Chieri è costata cara a coach Caprara.

Il Bisonte Firenze ha infatti ufficializzato sul proprio sito internet di aver sollevato dall’incarico di allenatore Giovanni Caprara.

La società ha anche comunicato che la prima squadra è stata momentaneamente affidata alla guida di Marcello Cervellin.

Un periodo difficile per la squadra toscana che dopo un inizio brillante di stagione è entrata in un periodo di crisi di risultati. E’ vero che prima della sconfitta contro Chieri erano arrivate due vittorie consecutive con Caserta e Perugia, ma è anche vero che il successo contro la squadra di Malcangi era stato agevolato dal fatto che in questo periodo le campane stiano schierando giocatrici della serie C.

Nel comunicato la società ha naturalmente voluto ringraziare coach Giovanni Caprara per il lavoro svolto ricordando i risultati raggiunti alla guida della panchina toscana, due volte centrati i lpayoff scudetto con semifinale sfiorata lo scorso anno.

La sconfitta rimediata in casa contro Chieri ha visto le padrone di casa andare sotto i primi due set. C’è stato poi il tentativo di riaprire il match con la vittoria del terzo parziale ma le piemontesi hanno trovato la zampata vincente chiudendo quarto set e partita.