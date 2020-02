Pallavolo femminile A1, i risultati della 5.a di ritorno hanno confermato la lotta a due in testa alla classifica.

Ancora una volta Busto Arsizio ha risposto all’acuto di Conegliano.

Le pantere hanno superato la trasferta di Bergamo 0-3 ( 21-25, 21-25, 23-25 ) mentre le farfalle hanno approfittato del secondo turno casalingo consecutivo per mantenere invariata a meno sei la distanza in classifica dalle venete. Al Palayamamay è infatti arrivata la vittoria per 3-1 su Perugia ( 25-18, 25-18, 22-25, 25-17) .

Continua la crisi di risultati in campionato per Scandicci che perde in Piemonte contro una ritrovata Novara 3-1 ( 25-20, 25-16, 26-28, 25-13). Molto male per le toscane soprattutto l’ultimo set dopo che il match si era riaperto con la vittoria di Malinov e compagne del terzo.

Monza in casa ha superato Caserta 3-0 ( 25-7, 25-11, 25-14) mentre il derby piemontese è andato a Chieri che di fronte al proprio pubblico si è imposta 3-1 ( 22-25, 25-21, 25-23, 25-19).

Firenze dopo l’esonero di Caprara e in attesa di un nuovo allenatore è stata guidata da Cervellin , sconfitta rimediata a Brescia 3-1 ( 25-16, 17-25, 26-24, 25-21).

Chiude il quadro di questa 5.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 la vittoria casalinga di Casalmaggiore al tie-break su Filottrano.

Un punto comunque molto importante per le marchigiane in chiave salvezza.

Vediamo la classifica completa :

Conegliano 51, Busto Arsizio 45, Novara 38, Scandicci 33, Monza 31, Casalmaggiore 30, Chieri 27, Firenze 24, Bergamo 23, Brescia 21, Cuneo 20, Filottrano 17, Perugia 10, Caserta 8.