Pallavolo femminile A1, Marco Mencarelli nuovo allenatore di Firenze

Pallavolo femminile A1, Marco Mencarelli e’ il nuovo allenatore di Firenze. Sul sito della società toscana e’ stato ufficializzato l’ingaggio del tecnico ex Scandicci che fino a gennaio era stato l’allenatore dell’altra squadra toscane militante in A1.

E’ stato firmato un accordo pluriennale con la società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo.

Una grande colpo per Firenze che qualche settimana fa aveva esonerato coach Caprara.

Una stagione iniziata bene, poi una crisi di risultati che aveva convinto la società a cambiare timoniere.

Marco Mencarelli a sua volta era stato lo scorso gennaio sollevato dall’incarico di primo allenatore dalla panchina di Scandicci. Una notizia che aveva sorpreso un po’ tutti visto l’esperienza e il valore del tecnico .

Poche settimane comunque di inattività e coach Mencarelli, uno degli allenatori più esperti e preparati del nostro panorama pallavolistico , ha avuto la possibilità di iniziare una nuova avventura sempre in terra toscana.

La speranza di tutti e’ di vederlo subito operativo in una partita del campionato di serie A1, segno che l’allarme coronavirus starebbe rientrando.

Per il momento campionato sospeso fino al 1 marzo compreso e quindi le partite che si sarebbero dovute giocare domani e nel prossimo week end non si disputeranno.