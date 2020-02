Powervolley Milano, al via il progetto scuole

Nastri di partenza per il progetto scuole di Powervolley Milano, ideato in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners e promosso in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano. 1500 studenti coinvolti, 9 istituti aderenti, 60 classi iscritte per un progetto che connetterà argomenti scolastici, temi educativi ed elementi sportivi per alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Milano.

Power School Contest si basa su una stretta connessione tra scuola, territorio, squadra e giocatori. Attori protagonisti saranno proprio gli atleti di Powervolley, per un giorno maestri in classe. A loro il compito di tradurre in un linguaggio giovanile, ma al tempo stesso educativo e formativo, delle tematiche base del progetto: storia e geografia,alimentazione e corretti stili di vita, educazione e sostenibilità ambientale, utilizzo corretto dei social media e delle nuove tecnologie.

Da Matteo Piano a Nemanja Petric, da Riccardo Sbertoli a Nicola Pesaresi: ogni giocatore diventerà così storyteller degli studenti a scuola, traducendo in base ad esperienza e provenienza e know how le argomentazioni proposte. Un percorso per approfondire in modo nuovo ed inusuale, ma al tempo stesso interattivo e coinvolgente argomenti scolastici e tematiche sociali. Scatterà così “L’ora del prof.Volley” per tutti gli studenti che saranno dotati di un kit di progetto che li guiderà in un cammino volto ad evidenziare le positività dell’educazione ambientale, alimentare e digitale, senza dimenticare l’etica sportiva da tradurre nella vita quotidiana. ” Powervolley School Contest ” mira, infatti, a mettere in relazione scuola, territorio e squadra in una alleanza educativa per la diffusione dello sport, dei corretti stili di vita, di una socialità positiva e consapevole nella vita reale ed online. Non mancherà ovviamente l’aspetto sportivo: accanto al percorso “educational”, il contest prevede diverse fasi del torneo di volley scolastico interno, interscolastico e fase finale).Superata, infatti, la fase interna, ogni scuola qualificherà una squadra per il torneo interscolastico, che si svolgerà nella tensostruttura della Powervolley Academy, adiacente all’Allianz Cloud. Le classi finaliste del contest, che avranno realizzato il punteggio migliore fra attività educational e fase sportiva, avranno così la possibilità di sfidarsi sul taraflex dell’Allianz Cloud per la finalissima il 29 marzo prima di Allianz Powervolley Milano – Calzedonia Verona.

Nove, dunque, gli istituti coinvolti: I.C. Cantù (plesso Saba) di Milano, I.C. Sorelle Agazzi, I.C. Cabrini e I.C. Rinnovata Pizzigoni di Milano, I.C. Ada negri di Magnano-Vanzaghello, I.C. Sabin di Segrate, Istituto comprensivo Piero Gobetti di Trezzano sul Naviglio, I.C. Binasco, ICS Fabrizio De Andre di Peschiera Borromeo. Si comincia mercoledì 12 febbraio con le prime lezioni di Pesaresi ( educazione ambientale) e Kozamernik (storia e geografia della Slovenia) presso l’IC Sabin, mentre Sbertoli (educazione digitale) e Weber (storia e geografia della Germania) presso l’IC Binasco.

(Fonte comunicato stampa)