Volley, Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio alle ore 18.30 Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena si sfideranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) nel match valevole per la seconda semifinale di Coppa Italia di volley.

Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena, presentazione del match

Questa semifinale si prospetta di grande livello visto anche l’ottima stagione che stanno disputando le due formazioni con gli umbri che si trovano al primo posto insieme alla Lube Civitanova (una gara da recuperare) con 51 punti, mentre gli emiliani seguono subito dopo al terzo posto a 49.

Perugia, allenata da quest’anno dal belga Vital Heynen, oltre a disputare un ottimo campionato si è qualificato ai quarti di finale di Champions League vincendo il suo raggruppamento ed ora aspetterà i russi del Fakel Urengoy per provare a qualificarsi per la semifinale, obiettivo ampiamente alla portata dei Block Devils. Per quanto riguarda la Coppa Italia nei quarti di finale c’è stata la vittoria davanti al proprio pubblico per 3-0 (25-16, 27-25, 25-17) contro la Kioene Padova.

Modena di coach Andrea Giani dopo un avvio un pò complicato ha cominciato a vincere con grande costanza e soprattutto gli scontri diretti, basti pensare che nelle ultime tre gare di Superlega sono arrivati altrettanti successi contro Civitanova e Milano in casa e Trento in trasferta che hanno svoltare la classifica dei gialloblu.

Anche in campo europeo ottimi risultati con la qualificazione ai quarti di finale (prossimo avversario i francesi del Gazelec Ajaccio) della Cev Cup grazie al successo sia all’andata che al ritorno agli ottavi contro i cechi del VK Ostrava. Anche per gli emiliani il quarto di Coppa Italia è stato vinto in scioltezza con un netto 3-0 casalingo inflitto alla Consar Ravenna.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate a Macerata lo scorso 2 novembre nella finale di Supercoppa italiana vinta dagli umbri dopo una gara molto equilibrata ed emozionante e risolta solo al quinto set (27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12 i parziali), mentre in campionato (15 dicembre) la squadra biancorossa ha bissato il successo davanti al proprio pubblico per 3-1 che ha permesso di staccare i rivali negli scontri diretti con 15 vittorie contro 12.

Due gli ex in campo entrambi con la maglia modenese: Denys Viktorovic Kaliberda a Perugia nel 2015-2016 e Ivan Zaytsev nel 2016-2018.

Chi avrà la meglio tra umbri ed emiliani, giocherà domenica 23 febbraio (ore 18) la finale contro la vincente dell’altra semifinale che vedrà sfidarsi Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino.

Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena, diretta tv e streaming

Il match valevole per la seconda semifinale di Coppa Italia di volley tra Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena con inizio alle ore 18.30 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 18.20. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.