Champions League pallavolo maschile: la vittoria per 3 a 1 di Perugia

LA SIR SAFETY CONAD PERUGIA VINCE IN SIBERIA PER 3 A 1 E IPOTECA LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Cucine Lube Civitanova e lo stop del turno di SuperLega, la Sir Safety Conad Perugia torna a vincere ed è la settima vittoria consecutiva in Champions League in un match che ipoteca la semifinale.



La Sir Safety Conad Perugia ha avuto la meglio sul Fakel Novy Urengoy di Camillo Placi in quattro set, ma la squadra russa è rimasta in partita anche nei momenti difficili. La squadra umbra è stata più forte del freddo, del lungo viaggio, di un avversario di ottimo livello e intanto si gode il fondamentale successo di stasera arrivato al termine di un match difficile. I Block Devils hanno vinto in maniera corale, con le loro armi migliori: pressione in battuta, un efficace fase di muro-difesa e una varietà della fase offensiva che alla lunga hanno fiaccato la resistenza russa. Ottima prova per gli umbri tutti protagonisti ad iniziare da un super Atanasijevic con 17 punti, il solito Leon con 16 punti, l’altra banda Plotnyskyi con 12 punti e il duo centrale con Podrascanin e Russo. Per il Fakel, come noto senza Kliuka, non sono bastati i 21 punti di Padar e i 19 di Volkov.

TABELLINO DEL MATCH



FAKEL NOVY URENGOY – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 1-3 (23-25, 21-25, 25-22, 21-25) – Fakel Novy Urengoy: Kolodinskiy 2, Padar 19, Gutsalyuk 6, Ananiev 6, Volkov 19, Bodgan 15, Shoji (L), Petrushov, Shipotko, Stulenkov, Kimerov. N.E: Kolenkovkii, Antipkin, Volodin (L). ALL. Placì; VICE ALL. Yakovlev. Sir Sicoma Perugia: De Cecco 1, Podrascanin 11, Russo 15, Leon 14, Atanasijevic 17, Plotnytskyi 11, Colaci (L), Piccinelli, Zhukouski, Lanza, Tath, Ricci. N.E: Biglino (L), Hoogendoorn. ALL. Heynen; VICE ALL. Fontana.

ARBITRI: Dobromir Sobrev – Maciej Twardowski.

MVP: Atanasijevic 17 punti