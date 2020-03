Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova diretta tv e streaming, dove vedere CEV Champions League mercoledì 4 marzo. Allo Sporthal Schiervelde di Roeselare (Belgio) va in scena il match Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova, gara valida per l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League. La squadra di casa si è qualificata ai quarti chiudendo al secondo posto dietro i polacchi dello ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nella Pool E: il Roeselare ha vinto quattro partite e perse due concludendo il girone con 11 punti. Il Civitanova, invece, ha vinto tutte le partite della Pool A, concludendo il girone con 18 punti a punteggio pieno davanti i connazionali del Trentino Itas.

Il match è in programma alle ore 20:30 con il ritorno che si giocherà in Italia l’11 marzo nello stesso orario della gara di domani.

Con DAZN segui Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova in streaming, live e on demand

Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova, info diretta tv e streaming. Il match della Champions League Knack Roeselare-Cucine Lube Civitanova sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 20:30. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.